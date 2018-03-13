Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Севилья"

Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" и "Севилья" определят, кто из них выйдет в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0. Тогда главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо избрал оборонительную манеру игры, однако этот план мог бы и не сработать, если бы не несколько блестящих спасений Давида Де Хеа.



Перед возвращением на европейскую сцену "Юнайтед" отпраздновал яркую победу над "Ливерпулем" (2:1), тогда как "Севилья" в минувшую субботу была бита "Валенсией" (2:0), отстав уже на 11 очков от вершины Ла Лиги.



"Чувствую ли я, что клуб может в четвертый раз в своей истории выиграть Лигу Чемпионов? Еще нет, но когда команда достигает 1/4 финала, все возможно".



"Сейчас у меня на уме только одно имя — "Севилья". Знаю, пройти их будет очень сложно. Если мы доберемся до жеребьевки 1/4 финала, то имя следующего соперника — для нас или для "Севильи" — будет не важно, потому что это в любом случае будет большая европейская команда, однако мы постараемся", — говорил Моуриньо на пресс-конференции.



"Севилья" выиграла четыре из шести последних выездных матчей, хотя до этого потерпела пять из девяти за пределами своего стадиона.



"Юнайтед" уступил лишь однажды в девяти последних домашних матчах против испанских команд в Лиге Чемпионов (5 побед, 3 ничьи) — "Реалу" на этой же стадии в сезоне 2012/13.



70 процентов команд, которым удалось завершить первый матч выездной ничьей 0:0, проходили в следующий раунд плей-офф Лиги Чемпионов.



В 15 последних матчах Лиги Чемпионов против команд из Испании "Юнайтед" ни разу не забивал более одного гола — всего семь мячей.



"Севилья" еще никогда не побеждала в Англии в рамках Лиги Чемпионов — одна ничья и три поражения.



Начиная с финала 2011 года, "Юнайтед" выиграл только один из восьми последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние полузащитника Поля Погба, который накануне занимался по индивидуальной программе. Антони Мартиаль свое повреждение залечил, но Маркос Рохо, Фил Джонс, Дейли Блинд и Андер Эррера все еще отсутствуют.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания). Первый матч — 0:0

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:45 Онлайн-трансляция



