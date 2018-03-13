Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Севилья"
Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" и "Севилья" определят, кто из них выйдет в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0. Тогда главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо избрал оборонительную манеру игры, однако этот план мог бы и не сработать, если бы не несколько блестящих спасений Давида Де Хеа.
Перед возвращением на европейскую сцену "Юнайтед" отпраздновал яркую победу над "Ливерпулем" (2:1), тогда как "Севилья" в минувшую субботу была бита "Валенсией" (2:0), отстав уже на 11 очков от вершины Ла Лиги.
"Чувствую ли я, что клуб может в четвертый раз в своей истории выиграть Лигу Чемпионов? Еще нет, но когда команда достигает 1/4 финала, все возможно".
"Сейчас у меня на уме только одно имя — "Севилья". Знаю, пройти их будет очень сложно. Если мы доберемся до жеребьевки 1/4 финала, то имя следующего соперника — для нас или для "Севильи" — будет не важно, потому что это в любом случае будет большая европейская команда, однако мы постараемся", — говорил Моуриньо на пресс-конференции.
"Севилья" выиграла четыре из шести последних выездных матчей, хотя до этого потерпела пять из девяти за пределами своего стадиона.
"Юнайтед" уступил лишь однажды в девяти последних домашних матчах против испанских команд в Лиге Чемпионов (5 побед, 3 ничьи) — "Реалу" на этой же стадии в сезоне 2012/13.
70 процентов команд, которым удалось завершить первый матч выездной ничьей 0:0, проходили в следующий раунд плей-офф Лиги Чемпионов.
В 15 последних матчах Лиги Чемпионов против команд из Испании "Юнайтед" ни разу не забивал более одного гола — всего семь мячей.
"Севилья" еще никогда не побеждала в Англии в рамках Лиги Чемпионов — одна ничья и три поражения.
Начиная с финала 2011 года, "Юнайтед" выиграл только один из восьми последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Юнайтед" предстоит оценить состояние полузащитника Поля Погба, который накануне занимался по индивидуальной программе. Антони Мартиаль свое повреждение залечил, но Маркос Рохо, Фил Джонс, Дейли Блинд и Андер Эррера все еще отсутствуют.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания). Первый матч — 0:0
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:45 Онлайн-трансляция
13.03.2018 14:00
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Последние комментарии:
Кто сегодня болеет за МЮ -
Мамку той сволочи вертел я на кую.
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охххх опасно сейчас с моуром связываться, чуствую всадит по самую никуда, он психует на физорга, и постарается в лч отыграться
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чёт так хочется вылета чмоуринье.
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-----------Де Хеа-------------
Валя---Байи--Смоллинг--Янг
--------Матич---Погба---------
--Мата----Санчос----Марс
------------Лукака-------------
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Будет говнофутбол от му, удачи им
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Вперед Англия!
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шахта/рома - самый слабый клуб в 1/4, проору если он попадется реалу или мю
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все норм команды решают свой выход уже в первом матче, а во втором на минималках играют, но не мю
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по идеи уверенная победа мю 2-0, именно с таким счетом, ибо 1. на ноль автобсники, 2. цевильня не должна пропускать больше и 3. мю тоже не захочет валидолить при 1-0.
ну и шахта +1.5 или даже проход
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Не ЛЧ, а помойка, ждём четверга
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маню хоть и убог, но де хея вытащит, если что, весь матч. испанцы вылетают, тут все ясно, смотреть на это убожество даже не все глоры маню готовы, не говоря уже об остальных любителях футбола
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домой, помойка
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Победа МЮ, без каких либо напрягов.
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блет 2 матча плов ЛЧ и ни одного матча уровня ЛЧ...пропускаем этот день
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Желаю манкам пройти испанцев.
Ебать манчестер наше дело.
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Манюре на классе.
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Продам билет на ЧМ 2018
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3-3 будет.
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здорова, протезоголовые
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МЮ должен быть в четвертьфинале ЛЧ, ибо по именам топовая компания намечается. Севилья нах там не нужна, как, в общем-то, и Шахтёр.
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