Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Севилья"

Давид Де Хеа Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" и "Севилья" определят, кто из них выйдет в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0. Тогда главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо избрал оборонительную манеру игры, однако этот план мог бы и не сработать, если бы не несколько блестящих спасений Давида Де Хеа.

Перед возвращением на европейскую сцену "Юнайтед" отпраздновал яркую победу над "Ливерпулем" (2:1), тогда как "Севилья" в минувшую субботу была бита "Валенсией" (2:0), отстав уже на 11 очков от вершины Ла Лиги.

"Чувствую ли я, что клуб может в четвертый раз в своей истории выиграть Лигу Чемпионов? Еще нет, но когда команда достигает 1/4 финала, все возможно".

"Сейчас у меня на уме только одно имя — "Севилья". Знаю, пройти их будет очень сложно. Если мы доберемся до жеребьевки 1/4 финала, то имя следующего соперника — для нас или для "Севильи" — будет не важно, потому что это в любом случае будет большая европейская команда, однако мы постараемся", — говорил Моуриньо на пресс-конференции.

"Севилья" выиграла четыре из шести последних выездных матчей, хотя до этого потерпела пять из девяти за пределами своего стадиона.

"Юнайтед" уступил лишь однажды в девяти последних домашних матчах против испанских команд в Лиге Чемпионов (5 побед, 3 ничьи) — "Реалу" на этой же стадии в сезоне 2012/13.

70 процентов команд, которым удалось завершить первый матч выездной ничьей 0:0, проходили в следующий раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

В 15 последних матчах Лиги Чемпионов против команд из Испании "Юнайтед" ни разу не забивал более одного гола — всего семь мячей.

"Севилья" еще никогда не побеждала в Англии в рамках Лиги Чемпионов — одна ничья и три поражения.

Начиная с финала 2011 года, "Юнайтед" выиграл только один из восьми последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Юнайтед" предстоит оценить состояние полузащитника Поля Погба, который накануне занимался по индивидуальной программе. Антони Мартиаль свое повреждение залечил, но Маркос Рохо, Фил Джонс, Дейли Блинд и Андер Эррера все еще отсутствуют.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания). Первый матч — 0:0
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:45 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 13.03.2018 16:52 # sellman
    Кто сегодня болеет за МЮ -
    Мамку той сволочи вертел я на кую.

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  2. osivori 13.03.2018 16:39 # osivori
    охххх опасно сейчас с моуром связываться, чуствую всадит по самую никуда, он психует на физорга, и постарается в лч отыграться

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  3. budun 13.03.2018 16:28 # budun
    чёт так хочется вылета чмоуринье.

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  4. mancunia-planet 13.03.2018 16:24 # mancunia-planet
    -----------Де Хеа-------------
    Валя---Байи--Смоллинг--Янг
    --------Матич---Погба---------
    --Мата----Санчос----Марс
    ------------Лукака-------------

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  5. tjk4 13.03.2018 16:14 # tjk4
    Будет говнофутбол от му, удачи им

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  6. kurumbaev 13.03.2018 16:10 # kurumbaev
    Вперед Англия!

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  7. wengerrrro 13.03.2018 15:56 # wengerrrro
    шахта/рома - самый слабый клуб в 1/4, проору если он попадется реалу или мю

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  8. tursa 13.03.2018 15:56 # tursa
    все норм команды решают свой выход уже в первом матче, а во втором на минималках играют, но не мю

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  9. wengerrrro 13.03.2018 15:54 # wengerrrro
    по идеи уверенная победа мю 2-0, именно с таким счетом, ибо 1. на ноль автобсники, 2. цевильня не должна пропускать больше и 3. мю тоже не захочет валидолить при 1-0.
    ну и шахта +1.5 или даже проход

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  10. reams 13.03.2018 15:44 # reams
    Не ЛЧ, а помойка, ждём четверга

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  11. liverfun 13.03.2018 15:44 # liverfun
    маню хоть и убог, но де хея вытащит, если что, весь матч. испанцы вылетают, тут все ясно, смотреть на это убожество даже не все глоры маню готовы, не говоря уже об остальных любителях футбола

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  12. narcot 13.03.2018 15:34 # narcot
    домой, помойка

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  13. sexan 13.03.2018 15:31 # sexan
    Победа МЮ, без каких либо напрягов.

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  14. spartan 13.03.2018 15:11 # spartan
    блет 2 матча плов ЛЧ и ни одного матча уровня ЛЧ...пропускаем этот день

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  15. scouser2005 13.03.2018 15:11 # scouser2005
    Желаю манкам пройти испанцев.
    Ебать манчестер наше дело.

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  16. chelsea-super 13.03.2018 15:06 # chelsea-super
    Манюре на классе.

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  17. selfish 13.03.2018 14:48 # selfish
    Продам билет на ЧМ 2018

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  18. recyjoed 13.03.2018 14:44 # recyjoed
    3-3 будет.

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  19. hammersmith 13.03.2018 14:44 # hammersmith
    здорова, протезоголовые

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  20. sausage 13.03.2018 14:33 # sausage
    МЮ должен быть в четвертьфинале ЛЧ, ибо по именам топовая компания намечается. Севилья нах там не нужна, как, в общем-то, и Шахтёр.

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