Марк Хьюз претендует на должность главного тренера "Саутгемптона"

Марк Хьюз Уволенный ранее в этом сезоне из "Стоука" Марк Хьюз является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Саутгемптона".

В понедельник вечером, спустя двое суток после поражения 0:3 в гостях у "Ньюкасла", клуб с "Сент Мэри" объявил о расставании с Маурисио Пеллегрино, который занимал свой пост с июня.

В данный момент "святые" ищут нового рулевого, однако на сей раз им необходимо следовать другим критериям, нежели в случаях с назначениями Маурисио Почеттино, Рональда Кумана, Клода Пюля и Пеллегрино.

Дело в том, что над "Саутгемптоном" нависла реальная угроза покинуть Премьер-Лигу — до зоны вылета всего одно очко. Поэтому клубу с южного побережья нужен специалист, имеющий опыт борьбы за выживание.

По информации издания, таковым может стать Хьюз, уволенный из "Стоука" в январе. Под руководством Марка "гончары" трижды финишировали девятыми и только в прошлом сезоне — 13-ми.



Метки Саутгемптон, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2018 13:00

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  1. dantecd 13.03.2018 14:27 # dantecd
    тренеры ходить по кругом

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  2. chelsealondon 13.03.2018 14:04 # chelsealondon
    Вы наркоманы чтоли....

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  3. arsenal-win 13.03.2018 14:01 # arsenal-win
    Михайло, очнись ёпта!!! че с заголовком?

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  4. sausage 13.03.2018 13:41 # sausage
    Святые лоханулись с назначением Пюэля, дальше всё пошло не так. После Почеттино, Кумана это назначение выглядело реально неадекватно.
    PS Количество ошибок в тексте и заголовках начинает зашкаливать. Бля, не уровень совсем единственного спец ресурса про АПЛ.

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  5. oxotnik 13.03.2018 13:29 # oxotnik
    Блин гоняют этих трениров апл из одно клуба в другой меняются местами туда сюда всех подряд один только хьюз уже сити фулхэм кпр стоук теперь саут куда дальше лестер пэлас вест бром видимо этих тренеров кроме апл больше никуда не берут

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  6. last-chapter 13.03.2018 13:22 # last-chapter
    Показалось...

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  7. darkblue 13.03.2018 13:09 # darkblue
    Уволили со Стоука и тут же стал претендентом на пост тренера того же Стоука, огонь ! Заголовки мы пишем по пьяни ? )

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  8. novocaine 13.03.2018 13:08 # novocaine
    косяк в заголовке, миха наркоман

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