Марк Хьюз претендует на должность главного тренера "Саутгемптона"
Уволенный ранее в этом сезоне из "Стоука" Марк Хьюз является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Саутгемптона".
В понедельник вечером, спустя двое суток после поражения 0:3 в гостях у "Ньюкасла", клуб с "Сент Мэри" объявил о расставании с Маурисио Пеллегрино, который занимал свой пост с июня.
В данный момент "святые" ищут нового рулевого, однако на сей раз им необходимо следовать другим критериям, нежели в случаях с назначениями Маурисио Почеттино, Рональда Кумана, Клода Пюля и Пеллегрино.
Дело в том, что над "Саутгемптоном" нависла реальная угроза покинуть Премьер-Лигу — до зоны вылета всего одно очко. Поэтому клубу с южного побережья нужен специалист, имеющий опыт борьбы за выживание.
По информации издания, таковым может стать Хьюз, уволенный из "Стоука" в январе. Под руководством Марка "гончары" трижды финишировали девятыми и только в прошлом сезоне — 13-ми.
13.03.2018 13:00
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Последние комментарии:
тренеры ходить по кругом
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Вы наркоманы чтоли....
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Михайло, очнись ёпта!!! че с заголовком?
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Святые лоханулись с назначением Пюэля, дальше всё пошло не так. После Почеттино, Кумана это назначение выглядело реально неадекватно.
PS Количество ошибок в тексте и заголовках начинает зашкаливать. Бля, не уровень совсем единственного спец ресурса про АПЛ.
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Блин гоняют этих трениров апл из одно клуба в другой меняются местами туда сюда всех подряд один только хьюз уже сити фулхэм кпр стоук теперь саут куда дальше лестер пэлас вест бром видимо этих тренеров кроме апл больше никуда не берут
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Показалось...
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Уволили со Стоука и тут же стал претендентом на пост тренера того же Стоука, огонь ! Заголовки мы пишем по пьяни ? )
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косяк в заголовке, миха наркоман
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