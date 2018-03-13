Марк Хьюз претендует на должность главного тренера "Саутгемптона"

Уволенный ранее в этом сезоне из "Стоука" Марк Хьюз является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Саутгемптона".

В понедельник вечером, спустя двое суток после поражения 0:3 в гостях у "Ньюкасла", клуб с "Сент Мэри" объявил о расставании с Маурисио Пеллегрино, который занимал свой пост с июня.



В данный момент "святые" ищут нового рулевого, однако на сей раз им необходимо следовать другим критериям, нежели в случаях с назначениями Маурисио Почеттино, Рональда Кумана, Клода Пюля и Пеллегрино.



Дело в том, что над "Саутгемптоном" нависла реальная угроза покинуть Премьер-Лигу — до зоны вылета всего одно очко. Поэтому клубу с южного побережья нужен специалист, имеющий опыт борьбы за выживание.



По информации издания, таковым может стать Хьюз, уволенный из "Стоука" в январе. Под руководством Марка "гончары" трижды финишировали девятыми и только в прошлом сезоне — 13-ми.