Компани: "Такой шанс дается раз в жизни"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что шанс выиграть Премьер-Лигу в городском дерби дается раз в жизни.

В случае гостевой победы над "Эвертоном" городское дерби с "Манчестер Юнайтед" 7 апреля может стать золотым для команды Пепа Гвардиолы. Если "Сити" обыграет своих соседей, то оформит чемпионский титул Премьер-Лиги за месяц до окончания сезона. Компани не хочет упускать такую соблазнительную возможность.



"В голубой части Манчестера все прекрасно понимают, что такой шанс дается раз в жизни. Перед дерби нам предстоит еще одна непростая игра, поэтому давайте посмотрим, как все пройдет", - сообщил Компани ESPN.



В свою очередь Гвардиола заявил, что его не интересует, когда и против какого соперника "Сити" досрочно выиграет Премьер-Лигу. Все, что имеет значение для Пепа, это чемпионство.



"Мы хотим стать чемпионами, все в наших руках. Нам нужно победить лишь в трех матчах или даже в двух, если мы выиграем на "Гудисон Парк".



"Не забывайте, что перед и после дерби нам предстоят четвертьфиналы Лиги Чемпионов. В тот момент это будут самые важные матчи для нас. Я понимаю чувства болельщиков, но когда и где мы выиграем титул, меня не слишком интересует", - сообщил Пеп.