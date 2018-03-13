Компани: "Такой шанс дается раз в жизни"

Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что шанс выиграть Премьер-Лигу в городском дерби дается раз в жизни.

В случае гостевой победы над "Эвертоном" городское дерби с "Манчестер Юнайтед" 7 апреля может стать золотым для команды Пепа Гвардиолы. Если "Сити" обыграет своих соседей, то оформит чемпионский титул Премьер-Лиги за месяц до окончания сезона. Компани не хочет упускать такую соблазнительную возможность.

"В голубой части Манчестера все прекрасно понимают, что такой шанс дается раз в жизни. Перед дерби нам предстоит еще одна непростая игра, поэтому давайте посмотрим, как все пройдет", - сообщил Компани ESPN.

В свою очередь Гвардиола заявил, что его не интересует, когда и против какого соперника "Сити" досрочно выиграет Премьер-Лигу. Все, что имеет значение для Пепа, это чемпионство.

"Мы хотим стать чемпионами, все в наших руках. Нам нужно победить лишь в трех матчах или даже в двух, если мы выиграем на "Гудисон Парк".

"Не забывайте, что перед и после дерби нам предстоят четвертьфиналы Лиги Чемпионов. В тот момент это будут самые важные матчи для нас. Я понимаю чувства болельщиков, но когда и где мы выиграем титул, меня не слишком интересует", - сообщил Пеп.




Метки Компани, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 13.03.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. kara-balapan 13.03.2018 14:48 # kara-balapan
    Обхаркает МЮ

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  2. breadpeat 13.03.2018 13:47 # breadpeat
    Столько появится односложных и примитивных поклонников пепа и голубой части. Все это мерзко так...

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  3. mcfc-fantactic 13.03.2018 13:38 # mcfc-fantactic
    Должны нагнуть этих тряпок из пригорода Манчестера, покарать их так сказать, за блевотный футбол, за отскоки, за отсосы ферги алкаша. Было бы шикарно на своем Королевском стадионе, через коридор устроенный скумами, одеть Корону победителей АПЛ.

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  4. mcfcetihad777 13.03.2018 12:59 # mcfcetihad777
    Че то я не вдупляю. Сити нужно выиграть три матча для оформления чемпионства. Но так как матч след тура с Брайтоном переносится, то получается, что игра с МЮ это не третья игра, в которой можно было бы оформить чемпионство, а всего лишь вторая. Поэтому даже если обыграть Эвертон, то в дерби оформить чемпионство из за перенесенного матча не получится. Разве что МЮ перед этим просрет. Как то так же вроде, да?

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  5. ruslandiesel 13.03.2018 12:57 # ruslandiesel
    Ловрен тоже ***дел...

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  6. antiterror 13.03.2018 12:54 # antiterror
    "В голубой части Манчестера…" — дальше можно не продолжать!

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  7. mancunia-planet 13.03.2018 12:03 # mancunia-planet
    чёта кажется МЮ с треском просрёт

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