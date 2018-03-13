Кейн заверил, что останется в "Тоттенхэме"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заверил, что останется в лондонском клубе, который в следующем сезоне переедет на новый стадион.
На протяжении нескольких последних месяцев рулевой "шпор" Маурисио Почеттино уходит от ответа на вопрос, останется Кейн в "Тоттенхэме" или откликнется на выгодное предложение "Реала".
Накануне ситуацию прояснил сам Харри. 24-летний нападающий, получивший на днях травму лодыжки, заверил, что останется в клубе и уже предвкушает переезд на новый стадион.
"Я помню, как ходил на старый "Уайт Харт Лэйн" в детстве и рос, наблюдая за играми "Тоттенхэма". Естественно, что теперь я в полном предвкушении насчет переезда на новый стадион".
"Мне уже не терпится увидеть на нем наших болельщиков и просто оглядеться вокруг. Меня будоражит одна только мысль, что до открытия стадиона остается совсем чуть-чуть. Если честно, я уже хочу забить на нем парочку голов", - сообщил Кейн The Telegraph.
13.03.2018 11:00
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Не для Реала игрок, им нужны распиаренные типа Неймара. Почти наверняка закончится в шпорах.
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