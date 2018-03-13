Кейн заверил, что останется в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заверил, что останется в лондонском клубе, который в следующем сезоне переедет на новый стадион.

На протяжении нескольких последних месяцев рулевой "шпор" Маурисио Почеттино уходит от ответа на вопрос, останется Кейн в "Тоттенхэме" или откликнется на выгодное предложение "Реала".



Накануне ситуацию прояснил сам Харри. 24-летний нападающий, получивший на днях травму лодыжки, заверил, что останется в клубе и уже предвкушает переезд на новый стадион.



"Я помню, как ходил на старый "Уайт Харт Лэйн" в детстве и рос, наблюдая за играми "Тоттенхэма". Естественно, что теперь я в полном предвкушении насчет переезда на новый стадион".



"Мне уже не терпится увидеть на нем наших болельщиков и просто оглядеться вокруг. Меня будоражит одна только мысль, что до открытия стадиона остается совсем чуть-чуть. Если честно, я уже хочу забить на нем парочку голов", - сообщил Кейн The Telegraph.