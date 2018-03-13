Моуриньо посоветовал "Реалу" забыть о покупке Де Хеа

Давид Де Хеа Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что на месте "Реала" начал бы поиски другого вратаря, так как Давид Де Хеа не продается.

27-летний Де Хеа до сих пор не согласовал условия нового контракта с "Юнайтед", хотя срок его действующего соглашения с клубом истекает уже по окончании следующего сезона.

Неопределенность с будущим Давида позволила прессе поднять тему возможного перехода голкипера в "Реал". Мадридский клуб не скрывает своего интереса к соотечественнику, даже несмотря на надежную игру Кейлора Наваса.

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Севильей" Моуриньо поделился своим мнением на этот счет. По словам Жозе, он на 100% уверен, что Де Хеа останется в МЮ, а "Реалу" стоило бы подыскать другого вратаря, не теряя времени даром.

"Я думаю, что он останется в "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, какие планы на него у "Реала", но будь я на их месте, то уже подыскивал бы другого игрока", - сообщил Моуриньо изданию Marca.




Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 13.03.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1615

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  1. gurskianton 13.03.2018 12:19 # gurskianton
    тут он может и топ, но только потому что подальше от Месси. Он поэтому и сбежал из Испании, веда там он был очередной дыркой для лени

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  2. armaha 13.03.2018 11:14 # armaha
    Побить рекорд Чеха рукой подать... Де хеа топарик!!!

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  3. mancunia-planet 13.03.2018 10:28 # mancunia-planet
    27 всего, пусть до сорока тащит

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  4. j-silver 13.03.2018 10:18 # j-silver
    реалу надо куртуа у пенсов купить. я думаю они за стомильонов его отпустят

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  5. albakhan 13.03.2018 10:08 # albakhan
    Лютый топарь

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  6. karandash 13.03.2018 10:00 # karandash
    Топарик жуткий

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