Моуриньо посоветовал "Реалу" забыть о покупке Де Хеа
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что на месте "Реала" начал бы поиски другого вратаря, так как Давид Де Хеа не продается.
27-летний Де Хеа до сих пор не согласовал условия нового контракта с "Юнайтед", хотя срок его действующего соглашения с клубом истекает уже по окончании следующего сезона.
Неопределенность с будущим Давида позволила прессе поднять тему возможного перехода голкипера в "Реал". Мадридский клуб не скрывает своего интереса к соотечественнику, даже несмотря на надежную игру Кейлора Наваса.
Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Севильей" Моуриньо поделился своим мнением на этот счет. По словам Жозе, он на 100% уверен, что Де Хеа останется в МЮ, а "Реалу" стоило бы подыскать другого вратаря, не теряя времени даром.
"Я думаю, что он останется в "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, какие планы на него у "Реала", но будь я на их месте, то уже подыскивал бы другого игрока", - сообщил Моуриньо изданию Marca.
13.03.2018 10:00
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тут он может и топ, но только потому что подальше от Месси. Он поэтому и сбежал из Испании, веда там он был очередной дыркой для лени
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Побить рекорд Чеха рукой подать... Де хеа топарик!!!
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27 всего, пусть до сорока тащит
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реалу надо куртуа у пенсов купить. я думаю они за стомильонов его отпустят
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Лютый топарь
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Топарик жуткий
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