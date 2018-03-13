Голкипер "Арсенала" Петр Чех надеется, что "Арсенал" вернется в Лигу Чемпионов - например, благодаря победе в Лиге Европы.

За два месяца до финиша сезона "канониры" отстают от первой четверки Премьер-Лиги на 12 очков. Тем не менее, Чех не теряет надежд вернуться в Лигу Чемпионов, и к покорению этой цели его вдохновляет уверенная победа 0:2 над "Миланом" на прошлой неделе.



"Благодаря победе в первом матче с "Миланом" у нас появились хорошие шансы на четвертьфинал Лиги Европы. Соответственно, еще есть вероятность, что мы вернемся в Лигу Чемпионов на будущий сезон".



"Конечно, последние матчи сложились для нас не лучшим образом, поэтому мы должны найти привычный ритм и вернуться к своей игре. Две победы не решат все наши проблемы, но, думаю, мы сделали большой шаг вперед, обыграв "Милан" и "Уотфорд", - сообщил Чех Daily Mirror.