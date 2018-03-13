Чех надеется, что "Арсенал" вернется в Лигу Чемпионов

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех надеется, что "Арсенал" вернется в Лигу Чемпионов - например, благодаря победе в Лиге Европы.

За два месяца до финиша сезона "канониры" отстают от первой четверки Премьер-Лиги на 12 очков. Тем не менее, Чех не теряет надежд вернуться в Лигу Чемпионов, и к покорению этой цели его вдохновляет уверенная победа 0:2 над "Миланом" на прошлой неделе.

"Благодаря победе в первом матче с "Миланом" у нас появились хорошие шансы на четвертьфинал Лиги Европы. Соответственно, еще есть вероятность, что мы вернемся в Лигу Чемпионов на будущий сезон".

"Конечно, последние матчи сложились для нас не лучшим образом, поэтому мы должны найти привычный ритм и вернуться к своей игре. Две победы не решат все наши проблемы, но, думаю, мы сделали большой шаг вперед, обыграв "Милан" и "Уотфорд", - сообщил Чех Daily Mirror.




Метки Арсенал, Чех

Автор foxmcfc   

Дата 13.03.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 715

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Последние комментарии:




  1. electric 13.03.2018 09:39 # electric
    Есть пенсологи на сайте? Жусильвир нуждается в вашей помощи!

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  2. parlor3 13.03.2018 09:37 # parlor3
    Для чего Чех??? что б вылететь в 1/8???? Спасибо, проходили уже , сколько там 7-8 сезонов подряд???

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  3. j-silver 13.03.2018 09:06 # j-silver
    орну, если вулвич возмет ле и попадет в лч на следующий сезон, а ливерка нет ах ах ах

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  4. kaban4eek 13.03.2018 09:06 # kaban4eek
    не смеши, вы не выиграете ле

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