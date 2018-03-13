Моуриньо не считает МЮ одной из лучших команд Европы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что "красные дьяволы" еще не стали одной из лучших команд в Европе, но могут выиграть Лигу Чемпионов в случае выхода в четвертьфинал.
По мнению Моуриньо, его команда еще не созрела, чтобы сравниться по уровню игры с "Барселоной", "Реалом" или "Баварией". Однако в случае победы над "Севильей" и выхода в четвертьфинал у МЮ появляются реальные шансы выиграть Лигу Чемпионов, считает Жозе.
"Я не думаю, что мы одна из лучших команд в этом турнире. Пока все мои мысли связаны с "Севильей", но я думаю, что со стадии четвертьфинала возможно все".
"Когда ты в 1/8 финала, тебе предстоит пройти еще длинный путь. Но когда ты добираешься до 1/4 финала, ты начинаешь ощущать близость полуфинала и финала", - сообщил Моуриньо Sky Sports.
13.03.2018 08:00
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Последние комментарии:
моуриньо смотрит на мю как на овно
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Такой заголовок будто мю это барса какая нибудь и моур сказал чтото неожиданное
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Норм так на свою тиму харкнул! Жозе обхарканный!
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Так пора бы уже задуматься!
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