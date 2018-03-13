Моуриньо не считает МЮ одной из лучших команд Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что "красные дьяволы" еще не стали одной из лучших команд в Европе, но могут выиграть Лигу Чемпионов в случае выхода в четвертьфинал.

По мнению Моуриньо, его команда еще не созрела, чтобы сравниться по уровню игры с "Барселоной", "Реалом" или "Баварией". Однако в случае победы над "Севильей" и выхода в четвертьфинал у МЮ появляются реальные шансы выиграть Лигу Чемпионов, считает Жозе.



"Я не думаю, что мы одна из лучших команд в этом турнире. Пока все мои мысли связаны с "Севильей", но я думаю, что со стадии четвертьфинала возможно все".



"Когда ты в 1/8 финала, тебе предстоит пройти еще длинный путь. Но когда ты добираешься до 1/4 финала, ты начинаешь ощущать близость полуфинала и финала", - сообщил Моуриньо Sky Sports.