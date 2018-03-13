Моуриньо не считает МЮ одной из лучших команд Европы

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что "красные дьяволы" еще не стали одной из лучших команд в Европе, но могут выиграть Лигу Чемпионов в случае выхода в четвертьфинал.

По мнению Моуриньо, его команда еще не созрела, чтобы сравниться по уровню игры с "Барселоной", "Реалом" или "Баварией". Однако в случае победы над "Севильей" и выхода в четвертьфинал у МЮ появляются реальные шансы выиграть Лигу Чемпионов, считает Жозе.

"Я не думаю, что мы одна из лучших команд в этом турнире. Пока все мои мысли связаны с "Севильей", но я думаю, что со стадии четвертьфинала возможно все".

"Когда ты в 1/8 финала, тебе предстоит пройти еще длинный путь. Но когда ты добираешься до 1/4 финала, ты начинаешь ощущать близость полуфинала и финала", - сообщил Моуриньо Sky Sports.




Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 13.03.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 901

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  1. j-silver 13.03.2018 09:10 # j-silver
    моуриньо смотрит на мю как на овно

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  2. van-der-slav 13.03.2018 08:46 # van-der-slav
    Такой заголовок будто мю это барса какая нибудь и моур сказал чтото неожиданное

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  3. kara-balapan 13.03.2018 08:38 # kara-balapan
    Норм так на свою тиму харкнул! Жозе обхарканный!

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  4. antiterror 13.03.2018 08:12 # antiterror
    Так пора бы уже задуматься!

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