Марку Силва может возглавить "Бенфику" вместо возвращения в Премьер-Лигу

Экс-наставник "Халла" и "Уотфорда" Марку Силва может повременить с возвращением в английский футбол, если согласится возглавить "Бенфику".

Блестяще зарекомендовав себя в заключительные месяцы прошлого сезона, хотя и не сумев обезопасить "тигров" от вылета из Премьер-Лиги, Силва привлек внимание целого ряда клубов высшего английского дивизиона.



В конце концов прошлым летом Марку согласился на предложение "шершней", а уже спустя считанные месяцы стал целью для "Эвертона". Интерес "ирисок" настолько дестабилизировал ситуацию на "Викаридж Роад", что результаты "Уотфорда" сильно ухудшились, и 21 января Силве было указано на дверь.



Как утверждает The Independent, с момента увольнения из "Уотфорда" 40-летний португалец уже отказал как минимум одному клубу Премьер-Лиги. После окончания сезона количество вариантов трудоустройства в Англии могло бы только возрасти, однако Силва склоняется к тому, чтобы пойти другим путем.



По информации издания, "Бенфика" уже обратилась к своему соотечественнику, намереваясь пригласить Марку на место Руя Витории, если тот не сможет обеспечить клубу третий кряду титул чемпионата Португалии. В данный момент гигант из Лиссабона находится в двух очках позади "Порту".