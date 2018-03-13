Марку Силва может возглавить "Бенфику" вместо возвращения в Премьер-Лигу
Экс-наставник "Халла" и "Уотфорда" Марку Силва может повременить с возвращением в английский футбол, если согласится возглавить "Бенфику".
Блестяще зарекомендовав себя в заключительные месяцы прошлого сезона, хотя и не сумев обезопасить "тигров" от вылета из Премьер-Лиги, Силва привлек внимание целого ряда клубов высшего английского дивизиона.
В конце концов прошлым летом Марку согласился на предложение "шершней", а уже спустя считанные месяцы стал целью для "Эвертона". Интерес "ирисок" настолько дестабилизировал ситуацию на "Викаридж Роад", что результаты "Уотфорда" сильно ухудшились, и 21 января Силве было указано на дверь.
Как утверждает The Independent, с момента увольнения из "Уотфорда" 40-летний португалец уже отказал как минимум одному клубу Премьер-Лиги. После окончания сезона количество вариантов трудоустройства в Англии могло бы только возрасти, однако Силва склоняется к тому, чтобы пойти другим путем.
По информации издания, "Бенфика" уже обратилась к своему соотечественнику, намереваясь пригласить Марку на место Руя Витории, если тот не сможет обеспечить клубу третий кряду титул чемпионата Португалии. В данный момент гигант из Лиссабона находится в двух очках позади "Порту".
13.03.2018 07:00
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во всем виноваты Ириски...
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