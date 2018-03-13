Семь вещей, что мы узнали в 30-м туре

Дубль Маркуса Рэшфорда против "Ливерпуля", первый отраженный Петром Чехом пенальти за "Арсенала и травма Харри Кейна, — этими событиями был отмечен 30-й тур Премьер-Лиги, однако он вместил в себя и много других вещей.





Рэшфорд снова просится в основу "Манчестер Юнайтед"



Воспитанник "Юнайтед" был одним из любимых игроков Жозе Моуриньо в первые полтора года работы португальца, но после Маркус Рэшфорд утратил прежние позиции в команде. Сыграли здесь свою роль и травма, и потеря формы, приведшая в итоге к потерю места в составе. В завершении всего добавилась и покупка Алексиса Санчеса, еще больше ограничившая варианты для использования Рэшфорда.



В предыдущий раз Маркус выходил в старте на матч Премьер-Лиги еще на Boxing Day (26 декабря), но Моуриньо четко подгадал с моментом для его возвращения. Травма Поля Погба, возможно, стала причиной, по которой позицию "десятого номера" занял Алексис Санчес, освободивший место на левом фланге. В отсутствии Антони Мартиаля Рашфорд был естественным кандидатом, и эта ставка оправдала себя в полной мере. Скорость англичанина, вместе с его техническими навыками, отправила "Ливерпуль" в нокдаун еще на старте встречи. По итогу именно уровень реализации моментов Рэшфордом и предопределил победу хозяев, укрепившихся на второй позиции в чемпионате. Маркус после такого выступления в игре с принципиальным соперником снова повышает свой статус в глазах тренерского штаба.



"Ньюкасл" должен избежать вылета



Возможности "Ньюкасла" в этом сезоне ограничены его кадровым потенциалом, тактика Рафы Бенитеса также не всегда оказывается верной, но испанец во главе команды — верный признак того, что "сороки" наберут необходимые очки. Имея прагматичное и всегда стратегическое мышление, испанец — почти гарантия того, что "Ньюкасл" избежит вылета. Длительная безвыигрышная серия на своем поле создавала небольшую тревогу, но Бенитес ее погасил двумя кряду победами.



И если успех в игре с "Юнайтед" строился на оборонительной выдержке, то в игре с "Саутгемптоном" "Ньюкасл" полностью доминировал над соперником. У Рафы Бенитеса был план — прессинговать соперника, долго возящегося с мячом, и вскрывать его оборону за счет передач Джонджо Шелви из центральной зоны. У ученика Бенитеса Маурисио Пеллегрино, возглавлявшего (до вчерашнего дня) "Саутгемптон", никакого плана не было — гости "Сент Джеймс Парк" полагались на класс игроков. В итоге, в матче конкурентов "Ньюкасл" одержал первую в сезоне разгромную победу, еще раз убедив, что команда Рафы Бенитеса найдет возможности набрать нужные ей очки.



Терпение фанов "Вест Хэма" иссякло



В связи с субботними событиями по ходу матча "Вест Хэм" — "Бернли" интересно заметить, что "Вест Хэм" в этот день играл не так уж плохо. Фаны начали пробиваться на поле и запугивать хозяев клуба при счете 0:1, который не отображал происходившее в матче — по крайней мере, в первом тайме. До перерыва "Вест Хэм" играл интереснее "Бернли", а атмосфера на Лондонском стадионе определенно помешала команде собраться после пропущенного мяча, что и привело к разгромному поражению.



Для "молотобойцев" это была третье поражение в четырех матчах. Команда Мойеса ведет борьбу за выживание, но не этот факт сам по себе вызывает гнев фанов. По сути, два года назад болельщики пошли на "сделку с совестью" — они приняли желание руководства клуба (Дэвида Голда и Дэвида Салливана) сменить очень важный для них "Аптон Парк" на Олимпийский стадион как необходимое условие для развития клуба. "Вест Хэм" заявлял о желании выйти на новый уровень после одного более-менее успешного сезона, но по итогу потерял дом, переехал на стадион, который не любят болельщики, и вернулся к борьбе за выживание. "Амбиции" подтвердились только по факту переезда — клуб стал больше зарабатывать, но не стал больше тратить. Ощущения болельщиков "Вест Хэма" в нынешней ситуации понятны, но если они хотят, чтобы команда сохранила за собой место в Премьер-Лиге, акции протеста лучше перенести на другую территорию. Вся эта атмосфера только создает лишнее давление над коллективом.



"Суонси" готов держать удар



Преображение "Суонси" после прихода Карлуша Карвальяла впечатляет не только по факту. Команда набрала огромное количество очков, и случайных баллов среди них нет. "Суонси" адаптирует свою тактику под конкретный матч, а главное — преуспевает как при атакующей, так и при оборонительной манере игры. По-настоящему неудачным за все это время стала только встреча на поле "Брайтона", проигранная со счетом 4:1.



Дома "Суонси" Карвальяла побеждает, на выезде заслуженно собирает ничьи. Все трех соперников в Кубке Англии валлийцы одолели в переигровках, проходивших на домашнем поле. В чемпионате ничьими завершились все, кроме двух, матчей команды Карвальяла вдали от "Либерти Стэдиум". Свой "ничейный дух" "лебеди" особенно здорово проявили в субботу, когда остались в меньшинстве на старте игры с "Хаддерсфилдом". Хозяева серьезно схватились за возможность одолеть конкурента в неравных составах и бросили все силы на ворота Лукаша Фабиански. "Суонси" выстоял при очень редкой статистике для матча Премьер-Лиги. "Хаддерсфилд" нанес более 30 ударов по воротам, валлийцы же не нанесли за 90 минут ни одного. Результат на руку команде Карвальяла, продолжающей добиваться оного при самой разной игре и обстоятельствах.



Заха может преобразить "Пэлас"



Рой Ходжсон столкнулся с большим количество травм на этом отрезке сезона, но одна была важнее большинства остальных вместе взятых — отсутствие Уилфрида Захи. Без своего лучшего футболиста, также пропустившего семь первых встреч чемпионата, "орлы" в этом сезоне Премьер-Лиги не победили ни разу. Перед встречей на поле "Челси" пришла радостная новость: Заха восстанавливается раньше обещанных сроков и может выйти на поле "Стэмфорд Бридж".



"Пэлас", казалось, проиграл матч еще до перерыва (счет 0:2 при безнадежной игре), но выход Захи тут же преобразил гостей. И дело было не только в качествах ивуарийца — хотя понятно, что даже в такой форме он заметно добавил атакам остроты. Есть в этом и чисто психологический момент: команда ощущает себя намного увереннее в своих силах с Уилфридом на поле. Спасти игру с "Челси" подопечным Ходжсона не удалось, но возвращение Захи может иметь определяющее значение для ближайших матчей — в том числе, игре с конкурентами из "Хаддерсфилда" в следующий уикенд.



Чех, наконец, отразил в "Арсенале" пенальти



Итоговый счет 3:0 не до конца справедливо отображает происходившее на поле "Эмирейтс". "Арсенал" свою победу над "Уотфордом" заслужил, но команда Хави Грасии создала достаточно у ворот Петра Чеха, чтобы перевернуть ход встречи еще при 1:0. Могли "шершни" испортить день хозяева и при счете 2:0, когда Трой Дини не реализовал пенальти — редкий случай для капитана "Уотфорда".



Чех, в свою очередь, впервые сумел парировать 11-метровый удар в майке "Арсенала". До этого он стоял перед такой возможностью 15 раз, и пропускал в том числе и осенью от Дини на "Викаридж Роад". Тогда "Уотфорд" одержал победу со счетом 2:1, а Трой хлестко заявил, что "Арсеналу" "не хватает яиц". Наверное, тот факт, что этот пенальти не забил Дини, делает долгожданный сейв Чеха особенно приятным для болельщиков "Арсенала".



"Тоттенхэм" остался без Кейна



Победа над "Борнмутом" оказалась для "шпор" более простой, чем ожидалось. Команда Эдди Хау на своем поле выступает здорово, и она более чем здорово начала воскресный поединок. Первый тайм завершился вничью, и на том этапе ничто не предвещало итогового разгрома "вишенок". "Тоттенхэм" набрал дежурные три очка, но его единственная потеря может оказаться более важной.



Медикам еще предстоит вынести свой вердикт, но есть опасения, что с травмой голеностопа Харри Кейн может вылететь до конца сезона. Тревожно не только "шпорам", которым еще предстоит борьба за трофей в Кубке, а также решающий этап гонки за места в четверке, но и сборной Англии. Да, "Тоттенхэм" сумел нокаутировать "Борнмут" без своего лучшего бомбардира, но обманываться из-за часа игры на "Дин Корт" не стоит — Кейн очень нужен "шпорам".



Иван Громиков специально для FAPL.ru