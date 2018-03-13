Виейра хотел бы "однажды" возглавить "Арсенал"

Рулевой "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра заявил, что был бы заинтересован возглавить "Арсенал", но только не сейчас, а в какой-нибудь момент в будущем.

В последнее время нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер находится под громадным давлением. Существует немалая вероятность, что клуб задумается о новом главном тренере по окончании сезона, особенно если лондонцы не выиграют Лигу Европы.



Одним из кандидатов на замену Венгеру называется Виейра, который играл за "Арсенал" в период с 1996 по 2005 год. Завершив карьеру в 2011, с тех пор Патрик уже успел зарекомендовать себя в качестве талантливого и прогрессивного тренера.



Поработав некоторое время в системе "Манчестер Сити", затем Виейра получил назначение в дочернем клубе "горожан" "Нью-Йорк Сити", где и трудится до сих пор. Кажется, для 41-летнего француза близится время сделать следующий шаг на тренерском поприще, однако Патрик не хочет усугублять ситуацию вокруг Венгера.



"Скажем так, когда-нибудь мне было бы это интересно (возглавить "Арсенал"). Но только однажды".



"Я не могу ничего добавить, потому что здесь нечего говорить, и я не хочу обидеть Венгера, которым я восхищаюсь и к которому испытываю большое уважение".



"Ведь я знаю, что он очень страдает от текущих результатов, а еще больше — от того, что говорят его бывшие игроки", — сообщил Виейра L'Equipe.