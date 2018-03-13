"Сити" уверенно переиграл "Стоук"
"Манчестер Сити" сделал еще один шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, уверенно переиграв на выезде "Стоук" — 0:2.
Относительно безголевой ничьей против "Саутгемптона" в стартовом составе "гончаров" появился нападающий Хесе Родригес, заменив Маме Бирам Диуфа.
После минимальной победы над "Челси" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в команду Венсана Компани, Фернандиньо, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса, которые заменили Эмерика Лапорта, Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и Серхио Агуэро.
Матч начался в невысоком темпе. "Сити" принялся разыгрывать мяч, но делал это на почтительном расстоянии от ворот, и ничего не предвещало беды для хозяев.
Тем не менее, первый же удар гостей оказался результативным. "Сити" разыграл отличную комбинацию, и после прострела Рахима Стерлинга с правого фланга в центр штрафной Давид Сильва опередил двух защитников и в касание поразил ворота — 0:1.
Мяч совершенно не держался у хозяев, однако на 21-й минуте им все же удалось провести опасную атаку. Джердан Шакири на правом фланге легко обыграл Александра Зинченко, после чего сделал передачу на линию штрафной Баду Ндиайе, а тот слегка не попал в угол ворот.
В остатке тайма шла достаточно живая игра, но с подавляющим преимуществом "Сити". Хесе при невольной помощи Кайла Уолкера едва не забросил мяч за шиворот Эдерсону, ответом на что стал плотный удар Фернандиньо с дистанции — голкипер справился.
"Горожанам" обязательно требовался второй гол, чтобы успокоить игру, и на 50-й минуте задача была выполнена. Сильва отдал пас на Габриэля Жеуса, совершил рывок в штрафную и через верх получил ответную передачу. Тем временем, из своих ворот уже вышел Джек Батленд, но Давид успел пробить — 0:2.
Теперь обеим командам уже все было ясно, но "гончары" расслабились даже больше, чем их соперник. "Сити" создал еще уйму моментов, но упорно их не использовал. Например, на 78-й минуте гости вдвоем выскочили на одного голкипера, но Стерлинг умудрился загубить такой роскошный шанс. "Стоук" так и завершил матч без ударов в створ.
Все получилось довольно предсказуемо. "Сити" одержал победу и сделал это уверенно Быстрый гол "горожан" заставил "Стоук" раскрываться, а второй лишил "гончаров" последних надежд на спасение.
"Стоук" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
13.03.2018 00:55
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Сосите!!! Просто поимели всю эту шваль, которая вякая всякую шнягу на Великий Манчестер Сити- Королей Всея Англии, отсасывает глубоким минетом. Я просто смеюсь вам в лицо, хейтеры МС)))...Смешно читать ваши высеры выхухоли обконченные!
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доминирование
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Сильва-лучший испанский игрок в АПЛ.
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Ну и на последок)
1 Манчестер Сити 30 81 "КОРОЛИ-ЧЕМПИОНЫ"
Пропасть
Остальные кончиты
2
3
4
членчееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее)))
Спокойной ночи недоноски, дрочилы и ноулайферы эхехехехехехехехехехехехехехехехех хехехехехехехехехехехех хе )))
Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/
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Как я и говорил, это самый позорный чемпион в истории АПЛ. Купленные судьи, постоянные отскоки на последних минутах, уродливая игра и так далее. Совершенно не по делу целый год будут носить звание чемпионов.
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маладцы палучил наслаждение ат прасмотра этава матча будто авечку малоденькую ахмурил)))
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так забавляют горстка глоров сосити. что аж орать хочется в голос)) они тут слюной брызжут, смотрите короли играют, вы видели? вы это видели?) мы короли! смотрите!)
а в итоге никто вообще не смотрит голубую помойку, да я больше чем уверен, большинство даже не догадывается, что сегодня играет сити)
вот уж реально парадокс, клуб 3-й раз становится чемпионом а на него насрать больше чем скажем на вест хем или эвертон)) так и не вкатились в настоящую элиту, фаны старой биг-4 не принимают сито
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Просто КОРОЛИ ! ! !
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