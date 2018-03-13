"Сити" уверенно переиграл "Стоук"

"Манчестер Сити" сделал еще один шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, уверенно переиграв на выезде "Стоук" — 0:2.

Относительно безголевой ничьей против "Саутгемптона" в стартовом составе "гончаров" появился нападающий Хесе Родригес, заменив Маме Бирам Диуфа.



После минимальной победы над "Челси" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в команду Венсана Компани, Фернандиньо, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса, которые заменили Эмерика Лапорта, Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и Серхио Агуэро.



Матч начался в невысоком темпе. "Сити" принялся разыгрывать мяч, но делал это на почтительном расстоянии от ворот, и ничего не предвещало беды для хозяев.



Тем не менее, первый же удар гостей оказался результативным. "Сити" разыграл отличную комбинацию, и после прострела Рахима Стерлинга с правого фланга в центр штрафной Давид Сильва опередил двух защитников и в касание поразил ворота — 0:1.



Мяч совершенно не держался у хозяев, однако на 21-й минуте им все же удалось провести опасную атаку. Джердан Шакири на правом фланге легко обыграл Александра Зинченко, после чего сделал передачу на линию штрафной Баду Ндиайе, а тот слегка не попал в угол ворот.



В остатке тайма шла достаточно живая игра, но с подавляющим преимуществом "Сити". Хесе при невольной помощи Кайла Уолкера едва не забросил мяч за шиворот Эдерсону, ответом на что стал плотный удар Фернандиньо с дистанции — голкипер справился.



"Горожанам" обязательно требовался второй гол, чтобы успокоить игру, и на 50-й минуте задача была выполнена. Сильва отдал пас на Габриэля Жеуса, совершил рывок в штрафную и через верх получил ответную передачу. Тем временем, из своих ворот уже вышел Джек Батленд, но Давид успел пробить — 0:2.



Теперь обеим командам уже все было ясно, но "гончары" расслабились даже больше, чем их соперник. "Сити" создал еще уйму моментов, но упорно их не использовал. Например, на 78-й минуте гости вдвоем выскочили на одного голкипера, но Стерлинг умудрился загубить такой роскошный шанс. "Стоук" так и завершил матч без ударов в створ.



Все получилось довольно предсказуемо. "Сити" одержал победу и сделал это уверенно Быстрый гол "горожан" заставил "Стоук" раскрываться, а второй лишил "гончаров" последних надежд на спасение.



"Стоук" — "Манчестер Сити". Отчет о матче