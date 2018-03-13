"Саутгемптон" уволил Маурисио Пеллегрино

За восемь матчей до завершения сезона Премьер-Лиги "Саутгемптон" принял решение об увольнении своего главного тренера Маурисио Пеллегрино.

Напомним, Пеллегрино возглавлял "святых" с июня, когда он заступил на место Клода Пюэля. Маурисио должен был поставить команде привлекательный футбол, а то, что "Саутгемптону" придется сражаться за выживание, тогда никто и представить не мог.



Слухи о приближающемся увольнении 46-летнего аргентинца ходили несколько недель, если не месяцев, и вот в понедельник вечером клуб с "Сент Мэри" все-таки набрался смелости и указал Пеллегрино на дверь.



Отметим, что увольнение Маурисио случилось спустя два дня после поражения 3:0 от "Ньюкасла", которое приблизило "Саутгемптон" на расстояние в одно очко к зоне вылета Премьер-Лиги.



Помимо выступления в Премьер-Лиге, "святые" все еще ведут борьбу в Кубке Англии и в воскресенье в рамках 1/4 финала этого турнира сыграют с "Уиганом". Возможно, к тому времени боссы клуба определятся с заменой для Пеллегрино.



Добавим, что этот сезон является шестым кряду для "Саутгемптона" в Премьер-Лиге. В пяти предыдущих "святые" никогда не финишировали ниже 14-й строчки.