Бегиристайн защищает трансферную политику "Сити"

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн встал на защиту трансферной политики своего клуба.

Прошлым летом "горожане" потратили рекордную сумму на новых игроков, что стало их реакцией на бестрофейный сезон. Получив качественное усиление, "Сити" впечатляющим образом проводит эту кампанию.



Одновременно возникли предположения, что успех этого сезона объясняется лишь тем, что "Сити" потратил больше конкурентов, однако Бегиристайн так и не считает и имеет собственную точку зрения.



"Если вы взгляните на 10 самых дорогих приобретений всех времен, то никто из них не играет за "Сити". Разве у нас есть Погба, Лукаку, Неймар или Мбаппе? Конечно, мы совершили важные инвестиции на трансферном рынке, но мы были обязаны так поступить из-за возраста команды".



"Все игроки, которых мы купили, теперь стоили бы по 100 миллионов фунтов. Кроме того, теперь "Манчестер Сити" зарабатывает много денег".



"За последние три года мы потратили не больше, чем заработали, поэтому я не вижу причины для критики", — цитирует Бегиристайна Manchester Evening News.