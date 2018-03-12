Гвардиола посоветовал молодым англичанам уезжать за границу
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что сборная Англии только выиграет, если ее молодые футболисты начнут уезжать за границу.
Минувшим летом клуб с "Этихад" потерял многообещающего плеймейкера Джейдона Санчо, который предпочел продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". Гвардиола надеется, что его пример подхватят соотечественники, и в таком случае Англии получит действительно сильную сборную.
"Возможно, я ошибаюсь, но одной из главных причин, почему испанский футбол сделал шаг вперед в последние 10 лет, является отток игроков за границу. Дело касается не только футболистов, но и тренеров".
"Игроки вроде Хаби Алонсо, Микеля Артеты, Фернандо Торреса и Сеска Фабрегаса стали только сильнее, приехав сюда. Много молодых игроков перекочевали в Англию и, возвращаясь в сборную, делали ее еще сильнее. Переезд за границу дает тебе отличный опыт, ты начинаешь смотреть на жизнь и футбол под другим углом", - сообщил Гвардиола ESPN.
12.03.2018 21:00
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Последние комментарии:
Я то думаю, че с нашей сборной не так... Решено - всех поганой метлой заграницу! В высшие лиги их не возьмут, естественно, но третьи и четвёртые дивизионы Албании ждут с распростертыми объятиями!)))))
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Насчёт немцов поспорил бы, один Озил не в счёт
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