Гвардиола посоветовал молодым англичанам уезжать за границу

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что сборная Англии только выиграет, если ее молодые футболисты начнут уезжать за границу.

Минувшим летом клуб с "Этихад" потерял многообещающего плеймейкера Джейдона Санчо, который предпочел продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". Гвардиола надеется, что его пример подхватят соотечественники, и в таком случае Англии получит действительно сильную сборную.

"Возможно, я ошибаюсь, но одной из главных причин, почему испанский футбол сделал шаг вперед в последние 10 лет, является отток игроков за границу. Дело касается не только футболистов, но и тренеров".

"Игроки вроде Хаби Алонсо, Микеля Артеты, Фернандо Торреса и Сеска Фабрегаса стали только сильнее, приехав сюда. Много молодых игроков перекочевали в Англию и, возвращаясь в сборную, делали ее еще сильнее. Переезд за границу дает тебе отличный опыт, ты начинаешь смотреть на жизнь и футбол под другим углом", - сообщил Гвардиола ESPN.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. pakhrudinov 12.03.2018 21:20 # pakhrudinov
    Я то думаю, че с нашей сборной не так... Решено - всех поганой метлой заграницу! В высшие лиги их не возьмут, естественно, но третьи и четвёртые дивизионы Албании ждут с распростертыми объятиями!)))))

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  2. rochemback 12.03.2018 21:14 # rochemback
    Насчёт немцов поспорил бы, один Озил не в счёт

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