Гвардиола посоветовал молодым англичанам уезжать за границу

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что сборная Англии только выиграет, если ее молодые футболисты начнут уезжать за границу.

Минувшим летом клуб с "Этихад" потерял многообещающего плеймейкера Джейдона Санчо, который предпочел продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии". Гвардиола надеется, что его пример подхватят соотечественники, и в таком случае Англии получит действительно сильную сборную.



"Возможно, я ошибаюсь, но одной из главных причин, почему испанский футбол сделал шаг вперед в последние 10 лет, является отток игроков за границу. Дело касается не только футболистов, но и тренеров".



"Игроки вроде Хаби Алонсо, Микеля Артеты, Фернандо Торреса и Сеска Фабрегаса стали только сильнее, приехав сюда. Много молодых игроков перекочевали в Англию и, возвращаясь в сборную, делали ее еще сильнее. Переезд за границу дает тебе отличный опыт, ты начинаешь смотреть на жизнь и футбол под другим углом", - сообщил Гвардиола ESPN.