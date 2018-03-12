Фабрегас надеется остановить Месси

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас пообещал сделать все возможное, чтобы суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси "чувствовал себя некомфортно" в предстоящем матче Лиги Чемпионов.

Сыграв вничью 1:1 на "Стэмфорд Бридж", в среду вечером "Барселона" и "Челси" определят судьбу путевки в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Из всех игроков своей бывшей команды Фабрегас особенно выделяет Месси, которого он готов опекать самостоятельно.



"Если мне повезет сыграть, то это правда, что мы будем часто сталкиваться, потому что позиционно мы расположены близко друг к другу. Остановить его будет сложно, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя некомфортно и не смог бы сыграть идеально".



"Я вижу в нем соперника, который хочет победить, и я хочу того же. Мы в разных командах, и каждый игрок хочет того, что лучше всего для его собственного клуба. Конечно, вы всегда при этом уважаете друг друга".



"У меня не возникает проблем, когда я играю против своих бывших одноклубников или друзей. Мне нравится это, и мои ощущения всегда позитивные. Мне приходилось делать это с "Арсеналом", а теперь предстоит с "Челси". Оба раза я чувствовал себя весьма хорошо".



"Меня не тревожит, когда я играю против своего бывшего клуба или старых друзей. Это мотивирует меня. Как я уже сказал, я по-настоящему мотивирован. Надеюсь, никто не сомневается, что я хочу лучшего для своего нынешнего клуба. На самом деле, это придает мне дополнительную мотивацию", — цитирует Фабрегаса Daily Mirror.