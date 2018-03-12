Фабрегас надеется остановить Месси

Лионель Месси и Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас пообещал сделать все возможное, чтобы суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси "чувствовал себя некомфортно" в предстоящем матче Лиги Чемпионов.

Сыграв вничью 1:1 на "Стэмфорд Бридж", в среду вечером "Барселона" и "Челси" определят судьбу путевки в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Из всех игроков своей бывшей команды Фабрегас особенно выделяет Месси, которого он готов опекать самостоятельно.

"Если мне повезет сыграть, то это правда, что мы будем часто сталкиваться, потому что позиционно мы расположены близко друг к другу. Остановить его будет сложно, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя некомфортно и не смог бы сыграть идеально".

"Я вижу в нем соперника, который хочет победить, и я хочу того же. Мы в разных командах, и каждый игрок хочет того, что лучше всего для его собственного клуба. Конечно, вы всегда при этом уважаете друг друга".

"У меня не возникает проблем, когда я играю против своих бывших одноклубников или друзей. Мне нравится это, и мои ощущения всегда позитивные. Мне приходилось делать это с "Арсеналом", а теперь предстоит с "Челси". Оба раза я чувствовал себя весьма хорошо".

"Меня не тревожит, когда я играю против своего бывшего клуба или старых друзей. Это мотивирует меня. Как я уже сказал, я по-настоящему мотивирован. Надеюсь, никто не сомневается, что я хочу лучшего для своего нынешнего клуба. На самом деле, это придает мне дополнительную мотивацию", — цитирует Фабрегаса Daily Mirror.



Метки Барселона, Месси, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1037

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 12.03.2018 21:54 # chelsealondon
    Пройдут барсу....

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  2. manutd-20champ 12.03.2018 20:57 # manutd-20champ
    сидя на банке будет останавливать

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  3. bezviz 12.03.2018 20:56 # bezviz
    Фабр уже держит кубок ЛЧ в руке, это фото пророческое!

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  4. blackdreamer 12.03.2018 20:24 # blackdreamer
    возьмет немытых хуев в рот как в старые добрые

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  5. tursa 12.03.2018 20:03 # tursa
    ахахахаха спс фабру проорал от души

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  6. ccchelsea 12.03.2018 20:02 # ccchelsea
    Будет ебать переоценённого гнома.

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