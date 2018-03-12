Моуриньо ответил "худшему тренеру в истории Премьер-Лиги"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в пух и прах разнес экс-наставника "Кристал Пэлас" Франка Де Бура за критику насчет манеры обращения с нападающим Маркусом Рэшфордом.

На прошлой неделе Де Бур заявил, что Моуриньо — плохой тренер для Рэшфорда, поскольку из-за давления результатов Жозе не имеет возможности доверять молодежи.

Хлестко ответив Гари Невиллу, еще одному своему критику, Моуриньо не оставил без внимания и слова Де Бура, также сделав акцент на фиаско оппонента на тренерском поприще.

"Я читал некоторые цитаты от худшего тренера в истории Премьер-Лиги, Франка Де Бура, — семь матчей, семь поражений, ноль голов. Он говорил, что для Маркуса Рэшфорда плохо иметь тренера вроде меня, потому что для меня важнее всего побеждать".

"Если бы его тренером был Франк, то с ним он бы научился проигрывать, потому что Франк проиграл каждый свой матч", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.



Метки Де Бур, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. olegxit 12.03.2018 20:14 # olegxit
    Де Бур наверное имел ввиду что Жозе не тот тренер который будет жертвовать результатом выпуская молодёжь..

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  2. chelsea-super 12.03.2018 20:11 # chelsea-super
    Молодец Маулинья Хасе, окропил этого гавнюка

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  3. ccchelsea 12.03.2018 20:00 # ccchelsea
    Жёстко, но в то же время мудро. Кому кому, а Де Буру вообще нельзя свой рот открывать после фиаско в Пэлас. Если высеры ничтожного манка со ская можно ещё воспринимать хоть с долей иронии и улыбкой, то высеры этого чёрта выглядят откровенно смешно.

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  4. tursa 12.03.2018 19:57 # tursa
    моуру респект, ссыт на всех, кроме клоппа, у них уважение взаимное за наличие яиц

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  5. gunner87 12.03.2018 19:53 # gunner87
    Молодец, Маур! Так их, трениришки какие-то рот свой открывают

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  6. psycho1 12.03.2018 19:30 # psycho1
    миша вечно бессовестно байтит заголовками, любой прочитавший решит, что портиш продолжает словесную перепалку с париком, а в статье совсем о другом речь(

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  7. bezviz 12.03.2018 19:15 # bezviz
    норм Жозе ставит на место своих критиков, только Конте смог его грамотно заткнуть и наказать, от чего Жозе поплыл не хило и его стали хейтить всякие "эксперты"

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  8. novocaine 12.03.2018 19:06 # novocaine
    не ну Де Бурычу рили после такого провала помалкивать нужно, там и окроплять некого, он сам на себя поссал знатно, удивительно как он еще в петле не болтается

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  9. martingor 12.03.2018 19:04 # martingor
    С такими деньгами и под присмотром со стороны Жующей коровы любой дебил может выиграть, пусть Маур попробует потренировать в Кристал Пэлас

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  10. fc-oil 12.03.2018 19:04 # fc-oil
    Вот это он на Де Бура мощную струю пустил.

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  11. ensiferum 12.03.2018 19:01 # ensiferum
    Никто не уйдёт безнаказанным.

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