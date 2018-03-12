Моуриньо ответил "худшему тренеру в истории Премьер-Лиги"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в пух и прах разнес экс-наставника "Кристал Пэлас" Франка Де Бура за критику насчет манеры обращения с нападающим Маркусом Рэшфордом.
На прошлой неделе Де Бур заявил, что Моуриньо — плохой тренер для Рэшфорда, поскольку из-за давления результатов Жозе не имеет возможности доверять молодежи.
Хлестко ответив Гари Невиллу, еще одному своему критику, Моуриньо не оставил без внимания и слова Де Бура, также сделав акцент на фиаско оппонента на тренерском поприще.
"Я читал некоторые цитаты от худшего тренера в истории Премьер-Лиги, Франка Де Бура, — семь матчей, семь поражений, ноль голов. Он говорил, что для Маркуса Рэшфорда плохо иметь тренера вроде меня, потому что для меня важнее всего побеждать".
"Если бы его тренером был Франк, то с ним он бы научился проигрывать, потому что Франк проиграл каждый свой матч", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.
12.03.2018 19:00
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Последние комментарии:
Де Бур наверное имел ввиду что Жозе не тот тренер который будет жертвовать результатом выпуская молодёжь..
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Молодец Маулинья Хасе, окропил этого гавнюка
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Жёстко, но в то же время мудро. Кому кому, а Де Буру вообще нельзя свой рот открывать после фиаско в Пэлас. Если высеры ничтожного манка со ская можно ещё воспринимать хоть с долей иронии и улыбкой, то высеры этого чёрта выглядят откровенно смешно.
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моуру респект, ссыт на всех, кроме клоппа, у них уважение взаимное за наличие яиц
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Молодец, Маур! Так их, трениришки какие-то рот свой открывают
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миша вечно бессовестно байтит заголовками, любой прочитавший решит, что портиш продолжает словесную перепалку с париком, а в статье совсем о другом речь(
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норм Жозе ставит на место своих критиков, только Конте смог его грамотно заткнуть и наказать, от чего Жозе поплыл не хило и его стали хейтить всякие "эксперты"
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не ну Де Бурычу рили после такого провала помалкивать нужно, там и окроплять некого, он сам на себя поссал знатно, удивительно как он еще в петле не болтается
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С такими деньгами и под присмотром со стороны Жующей коровы любой дебил может выиграть, пусть Маур попробует потренировать в Кристал Пэлас
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Вот это он на Де Бура мощную струю пустил.
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Никто не уйдёт безнаказанным.
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