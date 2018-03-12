Моуриньо ответил "худшему тренеру в истории Премьер-Лиги"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в пух и прах разнес экс-наставника "Кристал Пэлас" Франка Де Бура за критику насчет манеры обращения с нападающим Маркусом Рэшфордом.

На прошлой неделе Де Бур заявил, что Моуриньо — плохой тренер для Рэшфорда, поскольку из-за давления результатов Жозе не имеет возможности доверять молодежи.



Хлестко ответив Гари Невиллу, еще одному своему критику, Моуриньо не оставил без внимания и слова Де Бура, также сделав акцент на фиаско оппонента на тренерском поприще.



"Я читал некоторые цитаты от худшего тренера в истории Премьер-Лиги, Франка Де Бура, — семь матчей, семь поражений, ноль голов. Он говорил, что для Маркуса Рэшфорда плохо иметь тренера вроде меня, потому что для меня важнее всего побеждать".



"Если бы его тренером был Франк, то с ним он бы научился проигрывать, потому что Франк проиграл каждый свой матч", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.