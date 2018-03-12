"Юнайтед" подтвердил, что Кэррик завершит карьеру в конце сезона

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что капитан команды Майкл Кэррик завершит игровую карьеру в конце этого сезона.

Ранее в этом сезоне Кэррик перенес небольшую операцию по исправлению сердечного ритма, и уже тогда перед Майклом встал вопрос о целесообразности продолжения карьеры. Однако ветеран решил вернуться и доиграть до мая.



И вот сегодня было официально объявлено, что через два с небольшим месяца 36-летний полузащитник повесит бутсы на гвоздь. Также Кэррик уже вовсю договаривается о роли в тренерском штабе, куда его позвал наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.



"Если честно, это особо никакая и не новость, ведь об этом уже много всего было сказано. Хочешь ты этого или нет, но всегда наступает момент, когда твое тело говорит тебе перестать играть в футбол. И я практически достиг этого, что нормально. Это нечто, что нужно принять. Так я и поступлю".



"Да, я собираюсь войти в тренерский штаб. Мы все еще разговариваем об этом, поэтому официального подтверждения пока нет. Но это выглядит вероятным, да", — цитирует Кэррика официальный веб-сайт "Юнайтед".



Добавим, что Кэррик выступает за "дьяволов" после своего перехода из "Тоттенхэма" летом 2006.