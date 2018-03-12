"Юнайтед" подтвердил, что Кэррик завершит карьеру в конце сезона

Майкл Кэррик "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что капитан команды Майкл Кэррик завершит игровую карьеру в конце этого сезона.

Ранее в этом сезоне Кэррик перенес небольшую операцию по исправлению сердечного ритма, и уже тогда перед Майклом встал вопрос о целесообразности продолжения карьеры. Однако ветеран решил вернуться и доиграть до мая.

И вот сегодня было официально объявлено, что через два с небольшим месяца 36-летний полузащитник повесит бутсы на гвоздь. Также Кэррик уже вовсю договаривается о роли в тренерском штабе, куда его позвал наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

"Если честно, это особо никакая и не новость, ведь об этом уже много всего было сказано. Хочешь ты этого или нет, но всегда наступает момент, когда твое тело говорит тебе перестать играть в футбол. И я практически достиг этого, что нормально. Это нечто, что нужно принять. Так я и поступлю".

"Да, я собираюсь войти в тренерский штаб. Мы все еще разговариваем об этом, поэтому официального подтверждения пока нет. Но это выглядит вероятным, да", — цитирует Кэррика официальный веб-сайт "Юнайтед".

Добавим, что Кэррик выступает за "дьяволов" после своего перехода из "Тоттенхэма" летом 2006.



Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2018 18:25

Количество просмотров Просмотров: 1232

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Последние комментарии:




  1. narcot 12.03.2018 20:10 # narcot
    наконец-то это говно уходит

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  2. cfc000000 12.03.2018 20:06 # cfc000000
    Петоры.

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  3. cfc000000 12.03.2018 20:05 # cfc000000
    Ну вы и

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  4. forresters 12.03.2018 19:58 # forresters
    Отвечаю

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  5. glory-spurs 12.03.2018 19:54 # glory-spurs
    Да точно, точно

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  6. mafia 12.03.2018 19:54 # mafia
    Но это не точно

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  7. pihajlo 12.03.2018 19:52 # pihajlo
    Ясчитаю

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  8. rafa-out 12.03.2018 19:49 # rafa-out
    Земля

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  9. skam-united 12.03.2018 19:48 # skam-united
    На планете

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  10. citymu-cfcars 12.03.2018 19:47 # citymu-cfcars
    Существа

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  11. bibickalo 12.03.2018 19:47 # bibickalo
    Адекватные

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  12. anti-troll 12.03.2018 19:45 # anti-troll
    Самые

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  13. arsgynner 12.03.2018 19:45 # arsgynner
    Пенсы

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  14. mafia 12.03.2018 19:44 # mafia
    Калик ещё живой чтоль лел
    Мухвил наверн обосрался от счастья

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  15. cfc000000 12.03.2018 19:33 # cfc000000
    Здарова карики

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  16. pepguardiola 12.03.2018 19:24 # pepguardiola
    Какой то ноунейм карьеру заканчивает, аж пох.

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  17. apucmokpam 12.03.2018 19:22 # apucmokpam
    https://youtu.be/OPiTsOYkLbY
    ахахахаха, они спецом "таких" выбирают для опроса?

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  18. bezviz 12.03.2018 19:20 # bezviz
    игрок уровнем чуть выше среднего, с чего ради о нем вообще столько новостей?

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  19. martingor 12.03.2018 19:07 # martingor
    Да всем по хер на этого ублюдка обоссаного

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  20. apucmokpam 12.03.2018 19:06 # apucmokpam
    а он ее разве еще не закончил?

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