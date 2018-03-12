"Юнайтед" подтвердил, что Кэррик завершит карьеру в конце сезона
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что капитан команды Майкл Кэррик завершит игровую карьеру в конце этого сезона.
Ранее в этом сезоне Кэррик перенес небольшую операцию по исправлению сердечного ритма, и уже тогда перед Майклом встал вопрос о целесообразности продолжения карьеры. Однако ветеран решил вернуться и доиграть до мая.
И вот сегодня было официально объявлено, что через два с небольшим месяца 36-летний полузащитник повесит бутсы на гвоздь. Также Кэррик уже вовсю договаривается о роли в тренерском штабе, куда его позвал наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.
"Если честно, это особо никакая и не новость, ведь об этом уже много всего было сказано. Хочешь ты этого или нет, но всегда наступает момент, когда твое тело говорит тебе перестать играть в футбол. И я практически достиг этого, что нормально. Это нечто, что нужно принять. Так я и поступлю".
"Да, я собираюсь войти в тренерский штаб. Мы все еще разговариваем об этом, поэтому официального подтверждения пока нет. Но это выглядит вероятным, да", — цитирует Кэррика официальный веб-сайт "Юнайтед".
Добавим, что Кэррик выступает за "дьяволов" после своего перехода из "Тоттенхэма" летом 2006.
12.03.2018 18:25
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наконец-то это говно уходит
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Петоры.
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Да точно, точно
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Калик ещё живой чтоль лел
Мухвил наверн обосрался от счастья
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Здарова карики
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Какой то ноунейм карьеру заканчивает, аж пох.
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https://youtu.be/OPiTsOYkLbY
ахахахаха, они спецом "таких" выбирают для опроса?
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игрок уровнем чуть выше среднего, с чего ради о нем вообще столько новостей?
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Да всем по хер на этого ублюдка обоссаного
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а он ее разве еще не закончил?
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