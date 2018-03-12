Каррагер временно отстранен от работы на телевидении
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ощутил последствия плевка в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочери. От сотрудничества с экс-игроком "красных" временно отказались датский телеканал TV3+ и Sky Sports.
Во вторник вечером Джейми должен был выступить экспертом на матче Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей", представляя датский TV3+. После громкого инцидента с участием Каррагера телеканал отказался от сотрудничества с бывшим игроком "Ливерпуля".
Постоянный работодатель Джейми тоже отстранил ведущего от эфира. Программа Monday Night Football на Sky Sports выйдет сегодня вечером, но без участия Каррагера — отдуваться за товарища в одиночку будет Гари Невилл.
Отметим, что Каррагер уже принес извинения мужчине и его дочери, в которых он плюнул после матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" в субботу днем. Джейми заявил, что "раскаивается и глубоко сожалеет".
12.03.2018 18:00
Просмотров: 3188
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эти додии и черножеппых с петорами защищают. Скум из той же когорты.
(ответить)
Господи, ну что за клуб неудачников и пидарасов.
(ответить)
насрать скай. перейдёт БТ спорт
(ответить)
Эй Джейми.. ты уволен ))
(ответить)
Уволить и не брать ни на какую из должностей, кроме уборщика территории Олд Траффорда
(ответить)
Карра все адекватные и понимающие футбольные болелы ЗА ТЕБЯ! ТЫ МУЖИК! ТЫ СКАУЗЕР ОТ ДУШИ! ВСЕГДА ХАРКАЙ НА ТАКОЕ ЧМОШНОЕ СКАМЬЕ!
P.S. You'll Never Walk Alone!
(ответить)
Ебанный терпила
(ответить)
этот мужик был послан гари невилом, просто ему так зае6алось сидеть в одной студии с уродливым грязным и тупым карагерой, вот и решил его убрать таким способом, все получилось очень просто))
(ответить)
Мужик тот теперь герой в Манчестере. Наказал главного скаузера.
(ответить)
скамы чмошники есть не только на фапле но и на датском телевидении и на Sky Sports. А скам в кого харкнул Карра, настоящее ссыкло ,как и Путин в Крыму когда его петушня с автоматами пряталась за спинами гражданских, может только из за спины дочки тявкать а выйти и поговорить ссыкло
(ответить)
наверное предъявили как жестокое обращение с животными. в Европе это очень серьезное обвинение, даже если окропить золотистой пинса, не такие последствия будут за данный проступок. хотя манк должен быть рад такому, что хотя бы карра не заставил есть его какули, как это делаю игроки муму
(ответить)
Мудила ебаная. Вроде здоровый мужик а ведет себя как мальчик. плюнул он. Тварь . так ему и надо. надеюсь навсегда отстранят
(ответить)
Жалко что местных долбаебов лузерпульцев нельзя отстранить от фапла, их 5-6 шт обычно после проеба лузерпуля. Недоэксперт тупанул жестко, ладно Гарри возьмёт его на студию чистильщиком туалетов
(ответить)
Каррагер гребаный фанатик, пожертвовал собой ради клуба. Ни в одном другом клубе нету такой преданности как в Ливерпуле. Медаль ветерану.
(ответить)
приехал на ОТ, думал Ливер игру свою покажет и МЮ накажет... в итоге работу потерял хоть и на время, а Ливер на 4 месте.
(ответить)
Раскаился только потому что засняли на камеру.
(ответить)
норм батя своей дочкой от харчка каррагера прикрылся
(ответить)
наказан
(ответить)
xaxaxa лошара ми контара
(ответить)
Карра остался без работы прям как ливерпуль без трофеев
Ааааа сукааа орууу ах ах ах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий