Каррагер временно отстранен от работы на телевидении

Джейми Каррагер Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ощутил последствия плевка в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочери. От сотрудничества с экс-игроком "красных" временно отказались датский телеканал TV3+ и Sky Sports.

Во вторник вечером Джейми должен был выступить экспертом на матче Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей", представляя датский TV3+. После громкого инцидента с участием Каррагера телеканал отказался от сотрудничества с бывшим игроком "Ливерпуля".

Постоянный работодатель Джейми тоже отстранил ведущего от эфира. Программа Monday Night Football на Sky Sports выйдет сегодня вечером, но без участия Каррагера — отдуваться за товарища в одиночку будет Гари Невилл.

Отметим, что Каррагер уже принес извинения мужчине и его дочери, в которых он плюнул после матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" в субботу днем. Джейми заявил, что "раскаивается и глубоко сожалеет".




Метки Каррагер, ТВ

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3188

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Последние комментарии:




  1. electric 12.03.2018 20:07 # electric
    Эти додии и черножеппых с петорами защищают. Скум из той же когорты.

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  2. ccchelsea 12.03.2018 20:06 # ccchelsea
    Господи, ну что за клуб неудачников и пидарасов.

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  3. chr1s8rown 12.03.2018 20:05 # chr1s8rown
    насрать скай. перейдёт БТ спорт

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  4. olegxit 12.03.2018 20:04 # olegxit
    Эй Джейми.. ты уволен ))

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  5. gunner87 12.03.2018 19:52 # gunner87
    Уволить и не брать ни на какую из должностей, кроме уборщика территории Олд Траффорда

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  6. liverpool-kutais 12.03.2018 19:33 # liverpool-kutais
    Карра все адекватные и понимающие футбольные болелы ЗА ТЕБЯ! ТЫ МУЖИК! ТЫ СКАУЗЕР ОТ ДУШИ! ВСЕГДА ХАРКАЙ НА ТАКОЕ ЧМОШНОЕ СКАМЬЕ!

    P.S. You'll Never Walk Alone!

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  7. pepguardiola 12.03.2018 19:20 # pepguardiola
    Ебанный терпила

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  8. bezviz 12.03.2018 19:12 # bezviz
    этот мужик был послан гари невилом, просто ему так зае6алось сидеть в одной студии с уродливым грязным и тупым карагерой, вот и решил его убрать таким способом, все получилось очень просто))

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  9. fc-oil 12.03.2018 19:02 # fc-oil
    Мужик тот теперь герой в Манчестере. Наказал главного скаузера.

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  10. martingor 12.03.2018 19:00 # martingor
    скамы чмошники есть не только на фапле но и на датском телевидении и на Sky Sports. А скам в кого харкнул Карра, настоящее ссыкло ,как и Путин в Крыму когда его петушня с автоматами пряталась за спинами гражданских, может только из за спины дочки тявкать а выйти и поговорить ссыкло

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  11. dendi 12.03.2018 18:55 # dendi
    наверное предъявили как жестокое обращение с животными. в Европе это очень серьезное обвинение, даже если окропить золотистой пинса, не такие последствия будут за данный проступок. хотя манк должен быть рад такому, что хотя бы карра не заставил есть его какули, как это делаю игроки муму

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  12. cruise877 12.03.2018 18:47 # cruise877
    Мудила ебаная. Вроде здоровый мужик а ведет себя как мальчик. плюнул он. Тварь . так ему и надо. надеюсь навсегда отстранят

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  13. mu-fc 12.03.2018 18:47 # mu-fc
    Жалко что местных долбаебов лузерпульцев нельзя отстранить от фапла, их 5-6 шт обычно после проеба лузерпуля. Недоэксперт тупанул жестко, ладно Гарри возьмёт его на студию чистильщиком туалетов

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  14. cosmos0611 12.03.2018 18:43 # cosmos0611
    Каррагер гребаный фанатик, пожертвовал собой ради клуба. Ни в одном другом клубе нету такой преданности как в Ливерпуле. Медаль ветерану.

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  15. mancunia-planet 12.03.2018 18:30 # mancunia-planet
    приехал на ОТ, думал Ливер игру свою покажет и МЮ накажет... в итоге работу потерял хоть и на время, а Ливер на 4 месте.

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  16. suru-ziy544 12.03.2018 18:23 # suru-ziy544
    Раскаился только потому что засняли на камеру.

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  17. liverfun 12.03.2018 18:21 # liverfun
    норм батя своей дочкой от харчка каррагера прикрылся

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  18. toha-bludsikir 12.03.2018 18:17 # toha-bludsikir
    наказан

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  19. sj606 12.03.2018 18:17 # sj606
    xaxaxa лошара ми контара

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  20. j-silver 12.03.2018 18:04 # j-silver
    Карра остался без работы прям как ливерпуль без трофеев
    Ааааа сукааа орууу ах ах ах

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