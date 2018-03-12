Каррагер временно отстранен от работы на телевидении

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ощутил последствия плевка в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочери. От сотрудничества с экс-игроком "красных" временно отказались датский телеканал TV3+ и Sky Sports.

Во вторник вечером Джейми должен был выступить экспертом на матче Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей", представляя датский TV3+. После громкого инцидента с участием Каррагера телеканал отказался от сотрудничества с бывшим игроком "Ливерпуля".



Постоянный работодатель Джейми тоже отстранил ведущего от эфира. Программа Monday Night Football на Sky Sports выйдет сегодня вечером, но без участия Каррагера — отдуваться за товарища в одиночку будет Гари Невилл.



Отметим, что Каррагер уже принес извинения мужчине и его дочери, в которых он плюнул после матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" в субботу днем. Джейми заявил, что "раскаивается и глубоко сожалеет".