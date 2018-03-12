Сигурдссон рискует пропустить остаток сезона и ЧМ-2018

Полузащитник "Эвертона" Гульфи Сигурдссон может уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы колена.

28-летний Сигурдссон целиком провел победный для "ирисок" матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу, однако позже оказалось, что в этой иге Гульфи повредил связки колена.



Официальное заявление мерсисайдского клуба гласит, что Сигурдссон пропустит несколько недель и в ближайшее время посетит профильного специалиста, чтобы определить методику лечения.



Эти слова "Эвертона" можно трактовать и другим образом: Сигурдссон рискует пропустить остаток сезона и отправляется к доктору в надежде спасти свою поездку на Чемпионат Мира в России со сборной Исландии.



Добавим, что Сигурдссон невыразительно начал свою карьеру на "Гудисон Парк" после перехода из "Суонси" за рекордные для "Эвертона" 45 миллионов фунтов, однако с назначением Сэма Эллардайса в конце ноября исландец добавил и забил пять голов при новом тренере.