Конте попросил не сравнивать "Челси" с "Ювентусом"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его команда пока не может сравниться с "Ювентусом", которому удалось выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
На прошлой неделе туринский клуб, в котором Конте отработал три года и выиграл три чемпионских титула Серии А, перевернул судьбу противостоянию с "Тоттенхэмом" и прошел в следующий раунд благодаря победе на "Уэмбли".
Во вторник вечером аналогичную задачу придется решать уже "Челси". Сыграв с Барселоной вничью 1:1 в первом матче, "синие" имеют невысокие шансы на выход в четвертьфинал.
На вопрос, сможет ли его новая команда повторить достижение "Ювентуса" и, соответственно, победить на "Камп Ноу", Конте ответил многозначно. По мнению итальянца, "Челси "еще рано сравнивать с победителями Серии А.
"Не забывайте, что в "Ювентусе" играют футболисты, обладающие огромным опытом. Они продемонстрировали безжалостность: им пришлось несладко, но они все равно убили "Тоттенхэм".
"В этой команде выступают игроки, которые побеждали в Лиге Чемпионов или выходили в финал. У моей команды не такого опыта, поэтому мы должны работать как единый коллектив и тщательно подготовиться к "Барселоне", - сообщил Конте Daily Mail.
12.03.2018 17:00
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Ну вообще у пенсов кехил, луиз, педро выигрывали лч, куртуа в финале играл. Мората тоже выигрывал.
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хочет сказать чтоб все безвизы готовили свои рты, перед барсой
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Осторожнее, на поворотах
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