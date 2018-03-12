Конте попросил не сравнивать "Челси" с "Ювентусом"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его команда пока не может сравниться с "Ювентусом", которому удалось выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе туринский клуб, в котором Конте отработал три года и выиграл три чемпионских титула Серии А, перевернул судьбу противостоянию с "Тоттенхэмом" и прошел в следующий раунд благодаря победе на "Уэмбли".

Во вторник вечером аналогичную задачу придется решать уже "Челси". Сыграв с Барселоной вничью 1:1 в первом матче, "синие" имеют невысокие шансы на выход в четвертьфинал.

На вопрос, сможет ли его новая команда повторить достижение "Ювентуса" и, соответственно, победить на "Камп Ноу", Конте ответил многозначно. По мнению итальянца, "Челси "еще рано сравнивать с победителями Серии А.

"Не забывайте, что в "Ювентусе" играют футболисты, обладающие огромным опытом. Они продемонстрировали безжалостность: им пришлось несладко, но они все равно убили "Тоттенхэм".

"В этой команде выступают игроки, которые побеждали в Лиге Чемпионов или выходили в финал. У моей команды не такого опыта, поэтому мы должны работать как единый коллектив и тщательно подготовиться к "Барселоне", - сообщил Конте Daily Mail.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2018 17:00

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  1. j-silver 12.03.2018 18:03 # j-silver
    Ну вообще у пенсов кехил, луиз, педро выигрывали лч, куртуа в финале играл. Мората тоже выигрывал.

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  2. chr1s8rown 12.03.2018 17:48 # chr1s8rown
    хочет сказать чтоб все безвизы готовили свои рты, перед барсой

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  3. pauk 12.03.2018 17:06 # pauk
    Осторожнее, на поворотах

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