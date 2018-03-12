Мактоминей вызван в сборную Шотландии

Выбор Скоттом Мактоминеем в пользу сборной Шотландии был официально подтвержден, после того как полузащитник "Манчестер Юнайтед" был вызван на товарищеские матчи против Коста-Рики и Венгрии.

Мактоминей, рожденный в Англии и имеющий корни в Шотландии, ранее не привлекался ни в какие юношеские или молодежные сборные. Однако в этом сезоне Скотт пробился в первую команду "Юнайтед" и продемонстрировал впечатляющий прогресс, оказавшись перед выбором для своей международной карьеры.



Достоверно известно, что недавно 21-летний Мактоминей лично встречался как с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом, так и с наставником шотландцев Алексом Маклишем. И последний оказался убедительнее.



Как передает Sky Sports, сегодня Маклиш огласил имена игроков, вызванных для подготовки к товарищеским матчам против Коста-Рики 23 марта и Венгрии 27 марта. В этом списке оказался и Мактоминей, чей выбор.



Добавим, что в этом сезоне Скотт провел 17 матчей за "Юнайтед", в том числе против "Ливерпуля" в субботу.