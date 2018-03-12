Гвардиола не будет спешить с возвращением Менди
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не будет спешить с интеграцией в состав левого защитника Бенжамена Менди.
На прошлой неделе Менди вернулся к тренировкам после нескольких месяцев отсутствия. Бенжамен завершил восстановление, связанное с травмой колена, и твердо настроен помочь команде в остатке сезона. Однако Гвардиола попросит своего подопечного поумерить пыл.
"После шести месяцев отсутствия самое главное – сохранять спокойствие и никуда не спешить. Он думает, что набрал форму, скоро вернется в команду и будет играть так же, как и прежде. Но, поверьте, это совсем не так. Даже если он чувствует себя в порядке, это еще не значит, он в порядке".
"Его оперировал лучший врач мира, и восстановление проходит действительно хорошо. Мы рады, что он уже приступил к тренировкам, и мы будем просто счастливы, когда ему позволят играть по 20-25 минут".
"Не забывайте о том, что произошло с Гюндоганом. В прошлом месяце он провел огромное количество матчей, в большинстве из которых отыграл все 90 минут. Но, если вы помните, перед этим мы осторожно подпускали его к составу: за одной игрой следовали два матча на скамейке и наоборот".
"После такого длительного отсутствия есть риск получить мышечную травму. Мы постараемся избежать этого. Возможно, тогда Бенжамен отправится на Чемпионат Мира и вернется к нам в оптимальной форме", - цитирует Гвардиолу ESPN.
12.03.2018 15:00
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Голубые они и есть голубые
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косят под арсинал
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я так и знал что он из этих....
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Вот вам очередного искреннего признание в ....Не зря голуби, какой клуб такой же тренер и игроков
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В щечку, как мило))) разрываются пердаки латентных пид,оров...типа возмущающихся...
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Негру тоже надо было повернуть свои губы на встречу Пепу.
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С закрытыми глазами.
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фу блеа. думал пеп нормальный
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в арсик этих топарей
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Ну это норма уже,это же манчестерские заднеприводы)
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Ну кто теперь сомневается что в клубах города Манчестер играют не пидарасы, одни сосут у судей, другие лижут жопы неграм. Тьфу как можно болеть за тех кто играет в городе Манчестер
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лишь бы подлить масло в огонь ))))
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