Гвардиола не будет спешить с возвращением Менди

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не будет спешить с интеграцией в состав левого защитника Бенжамена Менди.

На прошлой неделе Менди вернулся к тренировкам после нескольких месяцев отсутствия. Бенжамен завершил восстановление, связанное с травмой колена, и твердо настроен помочь команде в остатке сезона. Однако Гвардиола попросит своего подопечного поумерить пыл.



"После шести месяцев отсутствия самое главное – сохранять спокойствие и никуда не спешить. Он думает, что набрал форму, скоро вернется в команду и будет играть так же, как и прежде. Но, поверьте, это совсем не так. Даже если он чувствует себя в порядке, это еще не значит, он в порядке".



"Его оперировал лучший врач мира, и восстановление проходит действительно хорошо. Мы рады, что он уже приступил к тренировкам, и мы будем просто счастливы, когда ему позволят играть по 20-25 минут".



"Не забывайте о том, что произошло с Гюндоганом. В прошлом месяце он провел огромное количество матчей, в большинстве из которых отыграл все 90 минут. Но, если вы помните, перед этим мы осторожно подпускали его к составу: за одной игрой следовали два матча на скамейке и наоборот".



"После такого длительного отсутствия есть риск получить мышечную травму. Мы постараемся избежать этого. Возможно, тогда Бенжамен отправится на Чемпионат Мира и вернется к нам в оптимальной форме", - цитирует Гвардиолу ESPN.