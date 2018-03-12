Гвардиола не будет спешить с возвращением Менди

Гвардиола и Менли Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не будет спешить с интеграцией в состав левого защитника Бенжамена Менди.

На прошлой неделе Менди вернулся к тренировкам после нескольких месяцев отсутствия. Бенжамен завершил восстановление, связанное с травмой колена, и твердо настроен помочь команде в остатке сезона. Однако Гвардиола попросит своего подопечного поумерить пыл.

"После шести месяцев отсутствия самое главное – сохранять спокойствие и никуда не спешить. Он думает, что набрал форму, скоро вернется в команду и будет играть так же, как и прежде. Но, поверьте, это совсем не так. Даже если он чувствует себя в порядке, это еще не значит, он в порядке".

"Его оперировал лучший врач мира, и восстановление проходит действительно хорошо. Мы рады, что он уже приступил к тренировкам, и мы будем просто счастливы, когда ему позволят играть по 20-25 минут".

"Не забывайте о том, что произошло с Гюндоганом. В прошлом месяце он провел огромное количество матчей, в большинстве из которых отыграл все 90 минут. Но, если вы помните, перед этим мы осторожно подпускали его к составу: за одной игрой следовали два матча на скамейке и наоборот".

"После такого длительного отсутствия есть риск получить мышечную травму. Мы постараемся избежать этого. Возможно, тогда Бенжамен отправится на Чемпионат Мира и вернется к нам в оптимальной форме", - цитирует Гвардиолу ESPN.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Менди

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1487

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Последние комментарии:




  1. muzzle 12.03.2018 17:44 # muzzle
    Голубые они и есть голубые

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  2. blackdreamer 12.03.2018 17:33 # blackdreamer
    косят под арсинал

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  3. sj606 12.03.2018 17:17 # sj606
    я так и знал что он из этих....

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  4. emirbukharskiy 12.03.2018 16:47 # emirbukharskiy
    Вот вам очередного искреннего признание в ....Не зря голуби, какой клуб такой же тренер и игроков

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  5. mcfc-fantactic 12.03.2018 16:21 # mcfc-fantactic
    В щечку, как мило))) разрываются пердаки латентных пид,оров...типа возмущающихся...

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  6. suddenly 12.03.2018 16:11 # suddenly
    Негру тоже надо было повернуть свои губы на встречу Пепу.

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  7. makeewadim 12.03.2018 15:55 # makeewadim
    С закрытыми глазами.

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  8. recyjoed 12.03.2018 15:36 # recyjoed
    фу блеа. думал пеп нормальный

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  9. kukuruzzo 12.03.2018 15:27 # kukuruzzo
    в арсик этих топарей

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  10. liverbro 12.03.2018 15:18 # liverbro
    Ну это норма уже,это же манчестерские заднеприводы)

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  11. martingor 12.03.2018 15:12 # martingor
    Ну кто теперь сомневается что в клубах города Манчестер играют не пидарасы, одни сосут у судей, другие лижут жопы неграм. Тьфу как можно болеть за тех кто играет в городе Манчестер

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  12. suru-ziy544 12.03.2018 15:00 # suru-ziy544
    лишь бы подлить масло в огонь ))))

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