Обамеянг расстроен, что не может сыграть в Лиге Европы

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил разочарование, что не может помочь команде в Лиге Европы.

Учитывая ситуацию в Премьер-Лиге, Лига Европы видится единственной возможностью для "канониров" спасти этот сезон и пробиться в Лигу Чемпионов.



Однако свой путь в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы подопечные Арсена Венгера продолжают без своего основного нападающего, и причиной этого являются правила.



28-летнему габонцу, присоединившемуся к "Арсеналу" в конце января, нельзя сыграть в Лиге Европы по той причине, что в этот же турнир угодила дортмундская "Боруссия", не сумев выйти из группы Лиги Чемпионов. Как и Венгер, Пьер-Эмерик находит такие правила странными.



"Я действительно разочарован, потому что правила слегка... Я не знаю, как сказать это по-английски, но я расстроен, что не могу помочь своей команде. Такова жизнь. Я должен принять это. Я не смогу играть каждые три дня".



"Когда я был в Дортмунде, то играл каждые три дня, но теперь я играю только раз в неделю, и между матчами длительные перерывы. Это непросто", — цитирует Обамеянга Sky Sports.