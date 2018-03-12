Обамеянг расстроен, что не может сыграть в Лиге Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил разочарование, что не может помочь команде в Лиге Европы.

Учитывая ситуацию в Премьер-Лиге, Лига Европы видится единственной возможностью для "канониров" спасти этот сезон и пробиться в Лигу Чемпионов.

Однако свой путь в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы подопечные Арсена Венгера продолжают без своего основного нападающего, и причиной этого являются правила.

28-летнему габонцу, присоединившемуся к "Арсеналу" в конце января, нельзя сыграть в Лиге Европы по той причине, что в этот же турнир угодила дортмундская "Боруссия", не сумев выйти из группы Лиги Чемпионов. Как и Венгер, Пьер-Эмерик находит такие правила странными.

"Я действительно разочарован, потому что правила слегка... Я не знаю, как сказать это по-английски, но я расстроен, что не могу помочь своей команде. Такова жизнь. Я должен принять это. Я не смогу играть каждые три дня".

"Когда я был в Дортмунде, то играл каждые три дня, но теперь я играю только раз в неделю, и между матчами длительные перерывы. Это непросто", — цитирует Обамеянга Sky Sports.



Метки Арсенал, Лига Европы, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2018 14:00

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  1. mancunia-planet 12.03.2018 14:08 # mancunia-planet
    живи спокойно в Лондоне, не напрягайся

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  2. moneymaker 12.03.2018 14:07 # moneymaker
    Норм рофлишь, Машаня.

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