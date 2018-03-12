Моуриньо рад, что рефери не удалил Клоппа

Юрген Клопп Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что рефери Крейг Поусон принял правильное решение и не удалил его коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

В концовке субботнего матча, завершившего победой "дьяволов" 2:1, Клопп покинул свою техническую зону и, как показалось, бурно выразил недовольство в адрес Поусона.

Моуриньо уверен, что спич Юргена был адресован Деяну Ловрену: за секунды до этого хорват совершил необязательный фол. Жозе рад, что рефери разобрался в эпизоде и не отправил его коллегу на трибуны.

"Вероятно, вы не ожидали от меня такого ответа, но я доволен решением рефери. Юрген раскритиковал не судью, а своего собственного игрока. То же самое произошло со мной в игре с "Кристал Пэлас": я был недоволен действиями своего игрока, и, к счастью, арбитр понял это".

"Юрген был недоволен игрой своего защитника, рефери здесь совершенно не при чем. Если ты покидаешь техническую зону ради подсказки для игрока, а не ради спора с судьей, то в этом нет ничего плохого", - сообщил Моуриньо Goal.




Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 12.03.2018 15:17 # fc-oil
    Кто-то пнул бутылку и его удалили.
    А кто-то скачет как дурачок весь сезон...

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  2. scouser2005 12.03.2018 14:54 # scouser2005
    Манки, какие вы все пидоры... И тренер и клуб... А особенно болелы — говно на говне.

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  3. olegxit 12.03.2018 14:39 # olegxit
    Жозе тролит Клопа и судью)

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  4. jayspearingagent 12.03.2018 14:35 # jayspearingagent
    Да норм все, боремся дальше YNWA!

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  5. emily-lfc-2005 12.03.2018 13:57 # emily-lfc-2005
    Да поровну.Все равно мы лучший клуб!

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  6. j-silver 12.03.2018 13:53 # j-silver
    колбаса до сих пор полыхет. норм сыкаем на них значит

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  7. isa1873387 12.03.2018 13:45 # isa1873387
    если б удалил то спалился бы что сука продажная этот судья

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  8. scouser2005 12.03.2018 13:39 # scouser2005
    Вот сука, слов нет.

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  9. oleg918 12.03.2018 13:39 # oleg918
    Все обьясняет счет на табло и количество титулов

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  10. stevens 12.03.2018 13:20 # stevens
    Хосе Гавниньо, проститутка ты португальская, конечно, он на Ловрена гнал, когда ему не поставили 3 абсолютно чистых пенальти и не удалили дауна Валенсию за опасную игру (Мане в такой же ситуации получил кк).

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  11. bahosh 12.03.2018 13:14 # bahosh
    Full name Craig Pawson
    Born July18/1979 Manchester/England
    это все объясняет

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  12. gin 12.03.2018 13:14 # gin
    Бедного Ловрена только ленивый не пнул за этот матч.

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