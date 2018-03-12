Моуриньо рад, что рефери не удалил Клоппа
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что рефери Крейг Поусон принял правильное решение и не удалил его коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
В концовке субботнего матча, завершившего победой "дьяволов" 2:1, Клопп покинул свою техническую зону и, как показалось, бурно выразил недовольство в адрес Поусона.
Моуриньо уверен, что спич Юргена был адресован Деяну Ловрену: за секунды до этого хорват совершил необязательный фол. Жозе рад, что рефери разобрался в эпизоде и не отправил его коллегу на трибуны.
"Вероятно, вы не ожидали от меня такого ответа, но я доволен решением рефери. Юрген раскритиковал не судью, а своего собственного игрока. То же самое произошло со мной в игре с "Кристал Пэлас": я был недоволен действиями своего игрока, и, к счастью, арбитр понял это".
"Юрген был недоволен игрой своего защитника, рефери здесь совершенно не при чем. Если ты покидаешь техническую зону ради подсказки для игрока, а не ради спора с судьей, то в этом нет ничего плохого", - сообщил Моуриньо Goal.
12.03.2018 13:00
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Последние комментарии:
Кто-то пнул бутылку и его удалили.
А кто-то скачет как дурачок весь сезон...
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Манки, какие вы все пидоры... И тренер и клуб... А особенно болелы — говно на говне.
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Жозе тролит Клопа и судью)
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Да норм все, боремся дальше YNWA!
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Да поровну.Все равно мы лучший клуб!
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колбаса до сих пор полыхет. норм сыкаем на них значит
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если б удалил то спалился бы что сука продажная этот судья
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Вот сука, слов нет.
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Все обьясняет счет на табло и количество титулов
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Хосе Гавниньо, проститутка ты португальская, конечно, он на Ловрена гнал, когда ему не поставили 3 абсолютно чистых пенальти и не удалили дауна Валенсию за опасную игру (Мане в такой же ситуации получил кк).
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Full name Craig Pawson
Born July18/1979 Manchester/England
это все объясняет
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Бедного Ловрена только ленивый не пнул за этот матч.
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