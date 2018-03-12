Моуриньо рад, что рефери не удалил Клоппа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что рефери Крейг Поусон принял правильное решение и не удалил его коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

В концовке субботнего матча, завершившего победой "дьяволов" 2:1, Клопп покинул свою техническую зону и, как показалось, бурно выразил недовольство в адрес Поусона.



Моуриньо уверен, что спич Юргена был адресован Деяну Ловрену: за секунды до этого хорват совершил необязательный фол. Жозе рад, что рефери разобрался в эпизоде и не отправил его коллегу на трибуны.



"Вероятно, вы не ожидали от меня такого ответа, но я доволен решением рефери. Юрген раскритиковал не судью, а своего собственного игрока. То же самое произошло со мной в игре с "Кристал Пэлас": я был недоволен действиями своего игрока, и, к счастью, арбитр понял это".



"Юрген был недоволен игрой своего защитника, рефери здесь совершенно не при чем. Если ты покидаешь техническую зону ради подсказки для игрока, а не ради спора с судьей, то в этом нет ничего плохого", - сообщил Моуриньо Goal.