Рэшфорд: Я учусь даже на тренировках Моуриньо"

Жозе Моуриньо и Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд уверен, что Жозе Моуриньо — отличный тренер, чтобы он мог продолжать свое развитие.

В последние месяцы 20-летний Рэшфорд редко выходит с первых минут. В субботу против "Ливерпуля" Маркус отметился своим первым появлением в стартовом составе на матч Премьер-Лиги с Boxing Day.

Экс-наставник "Кристал Пэлас" Франк Де Бур и вовсе выразил точку зрения, что Моуриньо мешает прогрессу Рэшфорда, однако сам Маркус так не считает.

"Наверное, прямо сейчас большинство своих уроков я получаю не на футбольном поле. Я получаю их на тренировках, именно там я в основном учусь".

"Ты должен использовать эти знания в игре, и против "Ливерпуля" у меня получилось. Для меня важно взять уверенность в себе из этого матча в последующие".

"Я учусь многим вещам. Я просто совершенствую свою игру во всех аспектах. У тренера очень четкие требования в отношении меня. Чем больше ты делаешь, тем легче тебе даются результаты на поле", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1416

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kara-balapan 12.03.2018 13:05 # kara-balapan
    Этот топарь харкнет летом на помойку и свалит от туда

    (ответить)

  2. kaban4eek 12.03.2018 12:40 # kaban4eek
    быть прицепом к автобусу, иначе тут нечему учиться

    (ответить)

  3. narcot 12.03.2018 12:18 # narcot
    > "даже"

    хорошая струя в е6ало автобусника

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: