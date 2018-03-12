Рэшфорд: Я учусь даже на тренировках Моуриньо"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд уверен, что Жозе Моуриньо — отличный тренер, чтобы он мог продолжать свое развитие.

В последние месяцы 20-летний Рэшфорд редко выходит с первых минут. В субботу против "Ливерпуля" Маркус отметился своим первым появлением в стартовом составе на матч Премьер-Лиги с Boxing Day.



Экс-наставник "Кристал Пэлас" Франк Де Бур и вовсе выразил точку зрения, что Моуриньо мешает прогрессу Рэшфорда, однако сам Маркус так не считает.



"Наверное, прямо сейчас большинство своих уроков я получаю не на футбольном поле. Я получаю их на тренировках, именно там я в основном учусь".



"Ты должен использовать эти знания в игре, и против "Ливерпуля" у меня получилось. Для меня важно взять уверенность в себе из этого матча в последующие".



"Я учусь многим вещам. Я просто совершенствую свою игру во всех аспектах. У тренера очень четкие требования в отношении меня. Чем больше ты делаешь, тем легче тебе даются результаты на поле", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.