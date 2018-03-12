"Вест Хэм" хочет взять контроль над безопасностью на своих матчах

После беспорядков на субботнем матче Премьер-Лиги против "Бернли" боссы "Вест Хэма" выразили желание взять под свой контроль вопрос безопасности на Лондонском стадионе.

Арендное соглашение по Олимпийскому (Лондонскому) стадиону предусматривает, что безопасность на арене во время любых мероприятий, включая матчи "молотобойцев", обеспечивает London Stadium 185.



London Stadium 185 является государственной кампанией, и ее деятельность оплачивается из кармана налогоплательщиков. Однако события минувшего уикенда показали, что со своей работой оператор стадиона не справляется.



Субботний матч Премьер-Лиги на Лондонском стадионе был отмечен массовыми беспорядками, многократными появлениями болельщиков на футбольном поле и монетой, что прилетела в совладельца "Вест Хэма" Дэвида Салливана.



Как утверждает The Telegraph, теперь клуб хочет сам отвечать за безопасность на своих матчах. Переговоры об этом уже ведутся. В клубе уверены, что деньги на стюардов и полицию можно тратить более эффективно.



Добавим, что "молотобойцам" все еще грозит наказание за случившееся на матче с "Бернли". FA может как наложить на лондонский клуб денежный штраф, так и ограничить вместимость стадиона или даже заставить "Вест Хэм" играть при пустых трибунах.