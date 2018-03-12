30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Манчестер Сити В понедельник 12 марта поединком "Стоука" и "Манчестер Сити" завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

СТОУК — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция

Говоря о матче этих команд, на ум сразу же приходит их встреча в первом круге этого сезона — настолько яркой и запоминающейся она получилась. Тогда, в октябре, "Стоук" под руководством Марка Хьюза был бит "Манчестер Сити" со счетом 7:2, причем в составе "горожан" отличились шесть разных игроков.

И хотя "Сити" является абсолютным фаворитом вынесенного на понедельник матча, повторение того сценария выглядит маловероятным. С приходом Пола Ламберта на тренерский мостик "гончары" подтянули игру в обороне, пропустив только четырежды в шести матчах, тогда как до назначения шотландца — 50 в 23.

К данному матчу "Стоук" подходит, располагаясь на предпоследнем месте в Премьер-Лиге, поэтому подопечные Ламберта обязаны постараться, особенно на глазах своих зрителей.

"Сити" одержал только две победы (обе со счетом 4:1) в девяти последних выездах к "гончарам" в рамках Премьер-Лигу, дважды проиграв.

Ближайшие две недели с травмой колена пропустит нападающий "Сити" Серхио Агуэро. Свое повреждение аргентинец получил на тренировке. Помимо него, отсутствует лишь Бенжамен Менди.

Нападающий "Стоука" Маме Бирам Диуф пропустит этот матч из-за травмы спины. Могут вернуться Кевин Виммер и Сэйдо Берахино.



Метки анонс тура, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2018 10:50

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Последние комментарии:




  1. sellman 12.03.2018 13:43 # sellman
    Родился без члена?
    Ты болельщик Тотенхема!

    Уууууууууууууууууу
    шах и мат, петушары

    (ответить)

  2. sausage 12.03.2018 13:42 # sausage
    Какой нафиг анонс матча понедельника?Новость про Каррагера - топ, на главную её. Больше всех собирает.

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  3. moskofidi 12.03.2018 13:30 # moskofidi
    Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в машину болельщика «МЮ» на шоссе

    Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер оказался вовлечен в скандал после матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (2:1).

    На видео, которое сняла пострадавшая сторона, Каррагер плюнул в сторону их машины, попав на 14-летнюю девочку, сидевшую на пассажирском сидении.

    По словам отца, болельщика «МЮ», который снимал видео и находился за рулем автомобиля, это был просто «подкол» – якобы они просто подразнили бывшего футболиста «Ливерпуля» счетом 2:1.

    Каррагер тем же вечером позвонил и принес свои извинения девочке. Кроме того, он объяснил свое поведение.

    «Знаете, это было нечто большее, чем просто: «Эй, Джейми, 2:1!» Это повторилось два-три раза. В первый раз я уехал от них вперед, но это повторилось. Я психанул. Конечно, я не должен был так делать, но о чем думал взрослый человек, который два-три раза догонял меня с дочкой в машине, чтобы так поступить?» – заявил Каррагер.

    Позже он уточнил в твиттере: «Это совершенно недопустимо. Я уже извинился перед семьей этим вечером. Они догоняли меня на шоссе 3-4 раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий».

    В Sky Sports, где работает Каррагер, назвали такое поведение неприемлемым. Бывший игрок может лишиться работы, стороны проведут переговоры о его будущем.

    Хоть бы уволили этого привоза. Пусть пиздует на Инфилт в качестве посла. Китайцам будет автографы давать.

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  4. wengerrrro 12.03.2018 13:23 # wengerrrro
    three days grace – animal i have become
    ну какой же топчег

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  5. budun 12.03.2018 12:57 # budun
    Если тот манк начал со слов "всё происходит, как я и предсказывал. моуринье чётко ведёт команду, главное не расслабляться...", то я могу понять Каррагера.

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  6. budun 12.03.2018 12:51 # budun
    1 29 78

    (ответить)

  7. mikkiynwa 12.03.2018 12:50 # mikkiynwa
    12.03.2018 12:16 #
    egorr

    портовой?) так матч не в Ливерпуле был))
    типичный скузи. который даже не в курсе, где матч проходит

    Источник: http://fapl.ru/posts/61107/?c=1



    В номинации самый тупой скам побеждает , Егоооор


    Дебил, в Манчестере есть порт, он так и называется Манчестер, один из самых крупных портов в Великобритании.


    Тупое ты, портовое, отребье

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  8. mototroller 12.03.2018 12:09 # mototroller
    Hey ya

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  9. sausage 12.03.2018 12:04 # sausage
    Норм Каррагера бомбануло))) А манк - даун конченный, едет ребёнком и такой хуйнёй занимается. Думаю, легендарный защитник не видел девочку, иначе сдержался бы.

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  10. sellman 12.03.2018 12:03 # sellman
    В любом случаи, этот тур запомнится лишь одним:

    Школьник поссал на портовый бестрофейник
    Пхахахахааааа

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  11. apucmokpam 12.03.2018 11:52 # apucmokpam
    6 38 69

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  12. kara-balapan 12.03.2018 11:52 # kara-balapan
    Сити чемпик!
    Нахаркают на Юнайтед в личке и отпразднуют чемпик

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  13. wengerrrro 12.03.2018 11:48 # wengerrrro
    уууу сууукаа

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  14. narcot 12.03.2018 11:46 # narcot
    кризиный ливерxyй всё равно выше синей помойки chelsea

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  15. spartan 12.03.2018 11:44 # spartan
    и не вспомнить такое изи чемпионство в АПЛ. Пепа нагнула лигу

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  16. rap-woiska 12.03.2018 11:35 # rap-woiska
    норм каррагер скумов накормил

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  17. apucmokpam 12.03.2018 11:31 # apucmokpam
    Забитые голы с момента аренды Батшуайи в Боруссию.

    Миши: 7
    Виллиан, Педро, Мората, Жиру: 7

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  18. ha-ha-hablar 12.03.2018 11:12 # ha-ha-hablar
    4 lohopool 30 60

    Источник: http://fapl.ru/Пользователь получил предупреждение

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  19. pepguardiola 12.03.2018 11:11 # pepguardiola
    Тут КОРОЛИ на изи шмизи

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  20. apucmokpam 12.03.2018 11:08 # apucmokpam
    вообще пох на резалт

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