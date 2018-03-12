30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 12 марта поединком "Стоука" и "Манчестер Сити" завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
СТОУК — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция
Говоря о матче этих команд, на ум сразу же приходит их встреча в первом круге этого сезона — настолько яркой и запоминающейся она получилась. Тогда, в октябре, "Стоук" под руководством Марка Хьюза был бит "Манчестер Сити" со счетом 7:2, причем в составе "горожан" отличились шесть разных игроков.
И хотя "Сити" является абсолютным фаворитом вынесенного на понедельник матча, повторение того сценария выглядит маловероятным. С приходом Пола Ламберта на тренерский мостик "гончары" подтянули игру в обороне, пропустив только четырежды в шести матчах, тогда как до назначения шотландца — 50 в 23.
К данному матчу "Стоук" подходит, располагаясь на предпоследнем месте в Премьер-Лиге, поэтому подопечные Ламберта обязаны постараться, особенно на глазах своих зрителей.
"Сити" одержал только две победы (обе со счетом 4:1) в девяти последних выездах к "гончарам" в рамках Премьер-Лигу, дважды проиграв.
Ближайшие две недели с травмой колена пропустит нападающий "Сити" Серхио Агуэро. Свое повреждение аргентинец получил на тренировке. Помимо него, отсутствует лишь Бенжамен Менди.
Нападающий "Стоука" Маме Бирам Диуф пропустит этот матч из-за травмы спины. Могут вернуться Кевин Виммер и Сэйдо Берахино.
12.03.2018 10:50
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Последние комментарии:
Родился без члена?
Ты болельщик Тотенхема!
Уууууууууууууууууу
шах и мат, петушары
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Какой нафиг анонс матча понедельника?Новость про Каррагера - топ, на главную её. Больше всех собирает.
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Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в машину болельщика «МЮ» на шоссе
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер оказался вовлечен в скандал после матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (2:1).
На видео, которое сняла пострадавшая сторона, Каррагер плюнул в сторону их машины, попав на 14-летнюю девочку, сидевшую на пассажирском сидении.
По словам отца, болельщика «МЮ», который снимал видео и находился за рулем автомобиля, это был просто «подкол» – якобы они просто подразнили бывшего футболиста «Ливерпуля» счетом 2:1.
Каррагер тем же вечером позвонил и принес свои извинения девочке. Кроме того, он объяснил свое поведение.
«Знаете, это было нечто большее, чем просто: «Эй, Джейми, 2:1!» Это повторилось два-три раза. В первый раз я уехал от них вперед, но это повторилось. Я психанул. Конечно, я не должен был так делать, но о чем думал взрослый человек, который два-три раза догонял меня с дочкой в машине, чтобы так поступить?» – заявил Каррагер.
Позже он уточнил в твиттере: «Это совершенно недопустимо. Я уже извинился перед семьей этим вечером. Они догоняли меня на шоссе 3-4 раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий».
В Sky Sports, где работает Каррагер, назвали такое поведение неприемлемым. Бывший игрок может лишиться работы, стороны проведут переговоры о его будущем.
Хоть бы уволили этого привоза. Пусть пиздует на Инфилт в качестве посла. Китайцам будет автографы давать.
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three days grace – animal i have become
ну какой же топчег
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Если тот манк начал со слов "всё происходит, как я и предсказывал. моуринье чётко ведёт команду, главное не расслабляться...", то я могу понять Каррагера.
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1 29 78
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12.03.2018 12:16 #
egorr
портовой?) так матч не в Ливерпуле был))
типичный скузи. который даже не в курсе, где матч проходит
Источник: http://fapl.ru/posts/61107/?c=1
В номинации самый тупой скам побеждает , Егоооор
Дебил, в Манчестере есть порт, он так и называется Манчестер, один из самых крупных портов в Великобритании.
Тупое ты, портовое, отребье
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Hey ya
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Норм Каррагера бомбануло))) А манк - даун конченный, едет ребёнком и такой хуйнёй занимается. Думаю, легендарный защитник не видел девочку, иначе сдержался бы.
(ответить)
В любом случаи, этот тур запомнится лишь одним:
Школьник поссал на портовый бестрофейник
Пхахахахааааа
(ответить)
6 38 69
(ответить)
Сити чемпик!
Нахаркают на Юнайтед в личке и отпразднуют чемпик
(ответить)
уууу сууукаа
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кризиный ливерxyй всё равно выше синей помойки chelsea
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и не вспомнить такое изи чемпионство в АПЛ. Пепа нагнула лигу
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норм каррагер скумов накормил
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Забитые голы с момента аренды Батшуайи в Боруссию.
Миши: 7
Виллиан, Педро, Мората, Жиру: 7
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4 lohopool 30 60
Источник: http://fapl.ru/
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Тут КОРОЛИ на изи шмизи
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вообще пох на резалт
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