30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 12 марта поединком "Стоука" и "Манчестер Сити" завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

СТОУК — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



Говоря о матче этих команд, на ум сразу же приходит их встреча в первом круге этого сезона — настолько яркой и запоминающейся она получилась. Тогда, в октябре, "Стоук" под руководством Марка Хьюза был бит "Манчестер Сити" со счетом 7:2, причем в составе "горожан" отличились шесть разных игроков.



И хотя "Сити" является абсолютным фаворитом вынесенного на понедельник матча, повторение того сценария выглядит маловероятным. С приходом Пола Ламберта на тренерский мостик "гончары" подтянули игру в обороне, пропустив только четырежды в шести матчах, тогда как до назначения шотландца — 50 в 23.



К данному матчу "Стоук" подходит, располагаясь на предпоследнем месте в Премьер-Лиге, поэтому подопечные Ламберта обязаны постараться, особенно на глазах своих зрителей.



"Сити" одержал только две победы (обе со счетом 4:1) в девяти последних выездах к "гончарам" в рамках Премьер-Лигу, дважды проиграв.



Ближайшие две недели с травмой колена пропустит нападающий "Сити" Серхио Агуэро. Свое повреждение аргентинец получил на тренировке. Помимо него, отсутствует лишь Бенжамен Менди.



Нападающий "Стоука" Маме Бирам Диуф пропустит этот матч из-за травмы спины. Могут вернуться Кевин Виммер и Сэйдо Берахино.