Конте предупредил нападающих "Челси" перед выездом на "Камп Ноу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил своих нападающих, что им придется страдать в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

После первой игры в Лондоне, завершившейся вничью 1:1, Эден Азар остался недоволен ролью "ложной девятки", которая вынуждала его слишком часто вступать в верховые единоборства.



Конте еще не решил, повторит он аналогичную тактику на "Камп Ноу" или выпустит в стартовом составе Оливье Жиру или Альваро Морату. Однако Антонио заранее предупреждает, что его нападающему нужно приготовиться к страданиям.



"Независимо от того, кто сыграет в атаке – Азар в роли девятого номера, Жиру или Мората – они должны быть готовы к тому, что большую часть матча им придется страдать".



"Нам нужно повторить игру, которую мы провели на "Стэмфорд Бридж", и реализовать те моменты, которые у нас возникнут", - приводит слова Конте Daily Mail.