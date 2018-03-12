Конте предупредил нападающих "Челси" перед выездом на "Камп Ноу"

Жиру и Азар Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил своих нападающих, что им придется страдать в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

После первой игры в Лондоне, завершившейся вничью 1:1, Эден Азар остался недоволен ролью "ложной девятки", которая вынуждала его слишком часто вступать в верховые единоборства.

Конте еще не решил, повторит он аналогичную тактику на "Камп Ноу" или выпустит в стартовом составе Оливье Жиру или Альваро Морату. Однако Антонио заранее предупреждает, что его нападающему нужно приготовиться к страданиям.

"Независимо от того, кто сыграет в атаке – Азар в роли девятого номера, Жиру или Мората – они должны быть готовы к тому, что большую часть матча им придется страдать".

"Нам нужно повторить игру, которую мы провели на "Стэмфорд Бридж", и реализовать те моменты, которые у нас возникнут", - приводит слова Конте Daily Mail.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2018 10:00

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  1. fc-oil 12.03.2018 12:29 # fc-oil
    Мората уже готов нырять и симулировать.

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  2. pauk 12.03.2018 10:50 # pauk
    Забавно, что забей Мозес или Алонсо на этихаде, и риторика была бы совсем другой: "катеначчо ебет тики-таку" и тд

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  3. cezar 12.03.2018 10:04 # cezar
    ой ё началось...

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