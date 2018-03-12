Эррера хочет ответить "Сити" победой в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что хочет ответить "Манчестер Сити" победой в Лиге Чемпионов.

Понимая всю тщетность погони за "Сити", Эррера уже свыкся с мыслью, что чемпионский титул Премьер-Лиги уйдет соседям по городу. В ответ испанец надеется выиграть с МЮ Лигу Чемпионов.



"Если бы вы сказали мне, что в остатке сезона "Сити" выиграет Премьер-Лигу, а мы победим в Лигу Чемпионов, я бы немедленно расписался под этим сценарием".



"Люди забывают, что мы еще можем выиграть два больших трофея – в Лиге Чемпионов и Кубке Англии. Мы не думаем о "Сити", но по-прежнему участвуем в гонке за титулами", - приводит слова Эрреры Daily Mirror.