Эррера хочет ответить "Сити" победой в Лиге Чемпионов

Андер Эррера Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что хочет ответить "Манчестер Сити" победой в Лиге Чемпионов.

Понимая всю тщетность погони за "Сити", Эррера уже свыкся с мыслью, что чемпионский титул Премьер-Лиги уйдет соседям по городу. В ответ испанец надеется выиграть с МЮ Лигу Чемпионов.

"Если бы вы сказали мне, что в остатке сезона "Сити" выиграет Премьер-Лигу, а мы победим в Лигу Чемпионов, я бы немедленно расписался под этим сценарием".

"Люди забывают, что мы еще можем выиграть два больших трофея – в Лиге Чемпионов и Кубке Англии. Мы не думаем о "Сити", но по-прежнему участвуем в гонке за титулами", - приводит слова Эрреры Daily Mirror.




Метки Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. kara-balapan 12.03.2018 09:20 # kara-balapan
    Севилья обхаркает МЮ прям на Олд Трафорде

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  2. j-silver 12.03.2018 09:06 # j-silver
    куда эррере врачей вызывать?

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