"Ювентус" ответил на претензии Почеттино

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта назвал обвинения главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино безосновательными.

После поражения от "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги Чемпионов Почеттино заявил, что его команда не заслуживала вылета из турнира, а боссы туринского клуба постоянно оказывали давление на рефери, находясь в подтрибунном помещении.



Маурисио рассказал, что в будущем "шпоры" могли бы перенять подобную тактику соперника, однако Маротта не согласился с обвинениями аргентинца, назвав их безосновательными.



"Его высказывания абсолютно беспочвенны. Нам такие вещи несвойственны. Мы точно не контактировали с арбитром в перерыве. Я просто зашел в раздевалку к парням, чтобы пожелать им удачи, я всегда так делаю. Повторюсь, не было ни прямого, ни косвенного контакта с арбитром", - сообщил Маротта Football Italia.