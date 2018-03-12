"Ювентус" ответил на претензии Почеттино

Почеттино и Аллегри Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта назвал обвинения главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино безосновательными.

После поражения от "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги Чемпионов Почеттино заявил, что его команда не заслуживала вылета из турнира, а боссы туринского клуба постоянно оказывали давление на рефери, находясь в подтрибунном помещении.

Маурисио рассказал, что в будущем "шпоры" могли бы перенять подобную тактику соперника, однако Маротта не согласился с обвинениями аргентинца, назвав их безосновательными.

"Его высказывания абсолютно беспочвенны. Нам такие вещи несвойственны. Мы точно не контактировали с арбитром в перерыве. Я просто зашел в раздевалку к парням, чтобы пожелать им удачи, я всегда так делаю. Повторюсь, не было ни прямого, ни косвенного контакта с арбитром", - сообщил Маротта Football Italia.



Метки Почеттино, Тоттенхэм, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2018 08:00

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  1. kowevoy 12.03.2018 09:37 # kowevoy
    "нам такие вещи не свойственны" - Ювентус, ты ли это?)

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  2. sausage 12.03.2018 08:45 # sausage
    Не по делу он конечно язык протянул. Ему бы как раз стоило поучиться не закулисным играм, а корректности высказываний. А то получилось какое-то беспочвенное обвинение, хорошо ещё УЕФА дело никакое не открыло.

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  3. olegxit 12.03.2018 08:11 # olegxit
    Почетино смирись.. и не скули.

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