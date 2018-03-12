Бернарду Силва надеется оформить титул в дерби Манчестера

Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва надеется, что клуб красиво оформит победу в Премьер-Лиге, обыграв в дерби "Манчестер Юнайтед".

Прямо сейчас преимущество "горожан" над соседями составляет 13 очков. В случае победы "Сити" в двух ближайших матчах – против "Стоука" и "Эвертона" – дерби Манчестера 7 апреля может стать для команды Пепа Гвардиолы золотым. Силва надеется, что такой сказочный сценарий сбудется.



"Это будет особенное событие для наших болельщиков, ведь клубы являются принципиальными соперниками друг для друга. Если мы сможем оформить титул в дерби, то радость будет нас просто переполнять".



"Если бы вы сказали мне в августе, что к марту наше преимущество будет составлять 16 очков, я бы вам не поверил. Это говорит лишь о том, что мы делаем свою работу удивительным образом".



"В Премьер-Лиге на титул претендуют, как правило, шесть команд, и такой отрыв – редкость. Именно поэтому столь приятно быть на таком отдалении от всех остальных", - сообщил Силва Sky Sports.