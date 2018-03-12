Каррагер плюнул в фаната "Юнайтед" и его дочь

Джейми Каррагер Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь, возвращаясь после субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

В минувшее воскресенье мерсисайдцы потерпели поражение от "красных дьяволов" со счетом 2:1, упустив возможность выйти на второе место в Премьер-Лиге.

По пути домой со стадиона один из фанатов "Юнайтед" заметил, что по соседней полосе дороги движется Каррагер. Болельщик привлек внимание Джейми и заставил того опустить боковое стекла автомобиля, после чего напомнил итоговый счет матча.

Фанат несколько раз повторил проигрышный для "Ливерпуля" счет, и у эксперта Sky Sports сдали нервы — Каррагер изверг в сторону оппонента фонтан слюней. Эксклюзивным видео этого инцидента делится Daily Mirror.

Издание отмечает, что прошлым вечером Джейми позвонил девочке и ее отцу, которые находились в автомобиле, и принес свои извинения. При этом официальный представитель Sky Sports, работодателя Каррагера, назвал такое поведение "недопустимым", пообещав провести беседу с 40-летним англичанином.



Метки видео, Каррагер, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. dnssda 12.03.2018 07:27 # dnssda
    Нервы могли сдать у обычного болельщика, но когда ты публичная личность, это не допустимо. Хоть извинился, хотя это ни сколько не умоляет его поступок. Тем более рядом находился ребёнок.

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  2. kara-balapan 12.03.2018 07:06 # kara-balapan
    На пенсов ссут, на манков харкают!!!
    Харкни в манка, это прям новый мейнстрим!!!

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  3. mikkiynwa 12.03.2018 07:00 # mikkiynwa
    Норм харкнул, походу прямо в еблет попал.

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  4. tjk4 12.03.2018 07:00 # tjk4
    Карра Карраа.... скюму и так ссут во всю, пару ласковых надо было и все...

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  5. theo-zm 12.03.2018 06:58 # theo-zm
    Ай дурааак

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  6. hachidlo 12.03.2018 06:53 # hachidlo
    Всё что связанно с Ливерпулем, и понятие "умный" - лежат на противоположных концах шкалы.

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  7. stretfordend 12.03.2018 06:41 # stretfordend
    на самом деле, оба те еще фрукты.

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  8. mikkiynwa 12.03.2018 06:36 # mikkiynwa
    ХАХАХАХА помочился на тупого скума

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  9. chelsea-69 12.03.2018 06:27 # chelsea-69
    1. Ну хоть стекло опустил, эксперт.
    2. Скамопидр, одним словом

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  10. mu-fc 12.03.2018 06:26 # mu-fc
    Какой гребаный клуб такие и игроки с болелами. Игроком был никчемным, эксперт никудышный и как человек говно

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  11. oleg918 12.03.2018 06:15 # oleg918
    Пидарас

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  12. wilegend 12.03.2018 06:07 # wilegend
    членси - обосаные
    чмонки - обхарканные

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