Каррагер плюнул в фаната "Юнайтед" и его дочь

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь, возвращаясь после субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

В минувшее воскресенье мерсисайдцы потерпели поражение от "красных дьяволов" со счетом 2:1, упустив возможность выйти на второе место в Премьер-Лиге.



По пути домой со стадиона один из фанатов "Юнайтед" заметил, что по соседней полосе дороги движется Каррагер. Болельщик привлек внимание Джейми и заставил того опустить боковое стекла автомобиля, после чего напомнил итоговый счет матча.



Фанат несколько раз повторил проигрышный для "Ливерпуля" счет, и у эксперта Sky Sports сдали нервы — Каррагер изверг в сторону оппонента фонтан слюней. Эксклюзивным видео этого инцидента делится Daily Mirror.



Издание отмечает, что прошлым вечером Джейми позвонил девочке и ее отцу, которые находились в автомобиле, и принес свои извинения. При этом официальный представитель Sky Sports, работодателя Каррагера, назвал такое поведение "недопустимым", пообещав провести беседу с 40-летним англичанином.



