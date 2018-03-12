Каррагер плюнул в фаната "Юнайтед" и его дочь
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь, возвращаясь после субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
В минувшее воскресенье мерсисайдцы потерпели поражение от "красных дьяволов" со счетом 2:1, упустив возможность выйти на второе место в Премьер-Лиге.
По пути домой со стадиона один из фанатов "Юнайтед" заметил, что по соседней полосе дороги движется Каррагер. Болельщик привлек внимание Джейми и заставил того опустить боковое стекла автомобиля, после чего напомнил итоговый счет матча.
Фанат несколько раз повторил проигрышный для "Ливерпуля" счет, и у эксперта Sky Sports сдали нервы — Каррагер изверг в сторону оппонента фонтан слюней. Эксклюзивным видео этого инцидента делится Daily Mirror.
Издание отмечает, что прошлым вечером Джейми позвонил девочке и ее отцу, которые находились в автомобиле, и принес свои извинения. При этом официальный представитель Sky Sports, работодателя Каррагера, назвал такое поведение "недопустимым", пообещав провести беседу с 40-летним англичанином.
12.03.2018 06:00
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Последние комментарии:
Нервы могли сдать у обычного болельщика, но когда ты публичная личность, это не допустимо. Хоть извинился, хотя это ни сколько не умоляет его поступок. Тем более рядом находился ребёнок.
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На пенсов ссут, на манков харкают!!!
Харкни в манка, это прям новый мейнстрим!!!
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Норм харкнул, походу прямо в еблет попал.
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Карра Карраа.... скюму и так ссут во всю, пару ласковых надо было и все...
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Ай дурааак
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Всё что связанно с Ливерпулем, и понятие "умный" - лежат на противоположных концах шкалы.
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на самом деле, оба те еще фрукты.
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ХАХАХАХА помочился на тупого скума
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1. Ну хоть стекло опустил, эксперт.
2. Скамопидр, одним словом
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Какой гребаный клуб такие и игроки с болелами. Игроком был никчемным, эксперт никудышный и как человек говно
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Пидарас
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членси - обосаные
чмонки - обхарканные
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