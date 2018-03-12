Венгер похвалил Чеха за 200 "сухих" матчей в Премьер-Лиге

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер похвалил своего голкипера Петра Чеха, в воскресенье против "Уотфорда" достигшего рубежа в 200 "сухих" мячей за карьеру в рамках Премьер-Лиги.

Ожидание своего 200-го матча без пропущенных голов в рамках высшего английского дивизиона растянулось для Петра с декабря. А когда по ходу поединка на "Эмирейтс" "шершни" заработали пенальти, показалось, что это ожидание продлится еще.



Однако 35-летний голкипер взял ситуацию в свои руки и отразил удар Троя Дини с 11-метровой отметки. В результате "канониры" победили 3:0, а Чех, наконец, достиг желанного рубежа, и по этому показателю ему нет равных в истории Премьер-Лиги. Венгер очень доволен рекордом своего подопечного.



"200 "сухих" матчей в Премьер-Лиге — это выдающееся достижение. Это лишь подчеркивает, чего Петр Чех добился за свою карьеру. Вдобавок он отразил пенальти".



"Весьма удачно, что он сделал это против Дини. Он не только отразил пенальти, но и смог завершить матч без пропущенных голов".



"Его ситуация показывает, каков футбол. За неделю ты можешь переместиться из ада в рай".



"Такого рода рекорд требует большой мотивации и большого интеллекта, потому что в игре так долго не продержаться, если ты не обладаешь умственными способностями", — цитирует Венгера Daily Mail.