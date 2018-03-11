Почеттино "обеспокоен" травмой Кейна
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино обеспокоен травмой нападающего Харри Кейна, но надеется, что его лучший бомбардир не задержится в лазарете.
Уже после получаса игры с "Борнмутом" Кейну потребовалась вынужденная замена. Харри неудачно столкнулся с голкипером хозяев Асмиром Беговичем, повредив лодыжку.
В оставшееся время "шпоры" довели встречу до победы со счетом 1:4, но повреждение Кейна испортило настроение Почеттино. Аргентинец надеется, что его лидер избежал серьезной травмы.
"Мы все очень обеспокоены, потому что до сих пор не знаем, что именно с ним произошло. В понедельник-вторник Харри пройдет медобследование, а врачи поймут, что с ним тряслось. Я надеюсь, что ничего серьезного не случилось", - сообщил Почеттино BBC.
11.03.2018 21:40
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Мне хочется, чтобы он возглавил Трех львов в России. А чемпионство Англии было бы лучшим подарком.
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приехали. Теперь им не видать места в топ-4. пенсучки наверно попадут.
1. МС
2. ЛФК
3. Мonkey
4. Членси
...10 очков разницы..
5. арсенал
6. петухи
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здоровья. нужен петухам как воздух.
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К счастью впереди только матч с Суонси после которого 2 недели перерыв. Если ничего особо серьезного то будет достатосно времени на восстановление.
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