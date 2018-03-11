Почеттино "обеспокоен" травмой Кейна

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино обеспокоен травмой нападающего Харри Кейна, но надеется, что его лучший бомбардир не задержится в лазарете.

Уже после получаса игры с "Борнмутом" Кейну потребовалась вынужденная замена. Харри неудачно столкнулся с голкипером хозяев Асмиром Беговичем, повредив лодыжку.

В оставшееся время "шпоры" довели встречу до победы со счетом 1:4, но повреждение Кейна испортило настроение Почеттино. Аргентинец надеется, что его лидер избежал серьезной травмы.

"Мы все очень обеспокоены, потому что до сих пор не знаем, что именно с ним произошло. В понедельник-вторник Харри пройдет медобследование, а врачи поймут, что с ним тряслось. Я надеюсь, что ничего серьезного не случилось", - сообщил Почеттино BBC.




Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 11.03.2018 21:40

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 11.03.2018 22:37 # scouser2005
    Мне хочется, чтобы он возглавил Трех львов в России. А чемпионство Англии было бы лучшим подарком.

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  2. recyjoed 11.03.2018 21:53 # recyjoed
    приехали. Теперь им не видать места в топ-4. пенсучки наверно попадут.

    1. МС
    2. ЛФК
    3. Мonkey
    4. Членси
    ...10 очков разницы..
    5. арсенал
    6. петухи

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  3. manutd-20champ 11.03.2018 21:44 # manutd-20champ
    здоровья. нужен петухам как воздух.

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  4. ray-black 11.03.2018 21:44 # ray-black
    К счастью впереди только матч с Суонси после которого 2 недели перерыв. Если ничего особо серьезного то будет достатосно времени на восстановление.

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