Почеттино "обеспокоен" травмой Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино обеспокоен травмой нападающего Харри Кейна, но надеется, что его лучший бомбардир не задержится в лазарете.

Уже после получаса игры с "Борнмутом" Кейну потребовалась вынужденная замена. Харри неудачно столкнулся с голкипером хозяев Асмиром Беговичем, повредив лодыжку.



В оставшееся время "шпоры" довели встречу до победы со счетом 1:4, но повреждение Кейна испортило настроение Почеттино. Аргентинец надеется, что его лидер избежал серьезной травмы.



"Мы все очень обеспокоены, потому что до сих пор не знаем, что именно с ним произошло. В понедельник-вторник Харри пройдет медобследование, а врачи поймут, что с ним тряслось. Я надеюсь, что ничего серьезного не случилось", - сообщил Почеттино BBC.