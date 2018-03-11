"Тоттенхэм" разгромил "Борнмут" и поднялся на третье место в Премьер-Лиге

Несмотря на потерю с травмой Харри Кейна, "Тоттенхэм" смог одержать волевую победу 1:4 над "Борнмутом" и подняться на третье место в Премьер-Лиге.

Относительно ничьей 1:1 с "Лестером" в стартовом составе "вишенок" произошло лишь одно изменение. Это Лис Муссе появился в нападении вместо Джошуа Кинга.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на вылет из Лиги Чемпионов, доверив место в старте Сержу Орье, Данни Роузу и Виктору Ваньяме, которые заменили Кирана Триппьера, Бена Дэвиса и Эрика Дайера.



Команда Почеттино совершенно проспала начало матча, и уже на четвертой минуте хозяева провели опаснейшую контратаку. Пробежав через полполя, Муссе позволил завершить комбинацию Джуниорду Станисласу, а тот подсек мяч перед голкипером и попал в перекладину.



Впрочем, Статислас быстро исправился. На восьмой минуте Адам Смит классно сыграл на правом фланге, выполнив подачу к воротам. Оставшийся в стороне от гущи игроков Джуниор дождался мяча и расстрелял ворота — 1:0.



С течением времени гости все же стали втягиваться в игру. "Борнмут" уже не чувствовал себя столь вольготно и был вынужден трудиться в обороне.



На 35-й минуте "Тоттенхэм", до этого не имея особых моментов, сравнял счет. Орье прострелил с правого фланга к воротам, где Деле Алли на мгновение опередил защитника — 1:1.



В остатке тайма "шпоры" владели инициативой, но реальных моментов не создали. Также гости лишились Харри Кейна, вместо которого появился Эрик Ламела.



Во втором тайме гости уже не выпускали нити игры. "Вишенки" были полностью сосредоточены на обороне, хотя защищались неплохо и без лишней паники.



Однако на 62-й минуте "Тоттенхэму" все-таки удалось продавить чужую оборону. Алли мягко набросил мяч к дальнему краю вратарской, где Сон Хен Мин положил корпус и пробил в касание с отскоком от газона — 1:2.



Теперь "шпоры" уже могли поберечь силы и сосредоточиться на разрушении атак "Борнмута". "Вишенки" явно не хотели проигрывать перед своей публикой, но для ничьей сделали недостаточно, а гол Каллума Уилсона не был засчитан из-за офсайда.



Более того, на 86-й минуте хозяева так увлеклись атаками, что позволили Сону убежать на свидание с Асмиром Беговичем. Южнокореец хладнокровно разобрался с голкипером — 1:3. А в компенсированное время отличился и Орье, головой поразив ворота после неудачной попытки Беговича прервать передачу с фланга — 1:4.



Проспав начало матча и пропустив быстрый гол, "Тоттенхэм" нашел в себе силы вернуться в игру. "Шпоры" доказали, что обладают серьезным запасом прочности, сумев добиться победы, даже после травмы Харри Кейна.



"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче