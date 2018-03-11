Венгер обеспокоен пустыми местами на "Эмирейтс"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил обеспокоенность по поводу пугающе большого количества пустых мест на "Эмирейтс" во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда".
Официальная статистика гласит, что свободными — то есть непроданными в случае с "Арсеналом" — остались только 700 с небольшим билетов, однако невооруженным глазом можно было заметить тысячи пустые мест на игре "канониров" с "шершнями".
Подобное превращается для лондонского клуба в неприятную тенденцию. Также болельщики не проявили интереса и к недавнему поражению 0:3 от "Манчестер Сити" — правда, тот матч проходил посреди недели и при ужасной погоде.
После победы 3:0 над "Уотфордом" Венгер коснулся этой темы и выразил надежду, что хорошей игрой "Арсеналу" удастся вернуть фанатов на трибуны "Эмирейтс".
"Конечно, я обеспокоен, потому что я хочу, чтобы наши болельщики поддерживали нашу команду и были счастливы. Однако к подобному можно отнестись с некоторыми пониманием после событий предыдущей недели".
"Наша работа заключается в том, чтобы привлечь болельщиков на свою сторону. Мы должны делать абсолютно все ради этого, и мы хотим это делать".
"Я не могу оценить уровень негатива, но вокруг клуба негативная обстановка. Я сосредоточен на своей работе. Думаю, на протяжении 22 лет я демонстрировал, что могу справляться с подобным, однако я буду уважать мнение каждого, сохраняя концентрацию на своей работе", — цитирует Венгера Evening Standard.
11.03.2018 20:00
Просмотров: 1503
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он что тупой? Неужели не ясно ему, что надо валить уже? Болельщики чисто из-за него начали не приходить, а не из-за игроков.
(ответить)
может всё-таки в воскресном матче?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий