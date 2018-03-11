Венгер обеспокоен пустыми местами на "Эмирейтс"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил обеспокоенность по поводу пугающе большого количества пустых мест на "Эмирейтс" во время воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда".

Официальная статистика гласит, что свободными — то есть непроданными в случае с "Арсеналом" — остались только 700 с небольшим билетов, однако невооруженным глазом можно было заметить тысячи пустые мест на игре "канониров" с "шершнями".



Подобное превращается для лондонского клуба в неприятную тенденцию. Также болельщики не проявили интереса и к недавнему поражению 0:3 от "Манчестер Сити" — правда, тот матч проходил посреди недели и при ужасной погоде.



После победы 3:0 над "Уотфордом" Венгер коснулся этой темы и выразил надежду, что хорошей игрой "Арсеналу" удастся вернуть фанатов на трибуны "Эмирейтс".



"Конечно, я обеспокоен, потому что я хочу, чтобы наши болельщики поддерживали нашу команду и были счастливы. Однако к подобному можно отнестись с некоторыми пониманием после событий предыдущей недели".



"Наша работа заключается в том, чтобы привлечь болельщиков на свою сторону. Мы должны делать абсолютно все ради этого, и мы хотим это делать".



"Я не могу оценить уровень негатива, но вокруг клуба негативная обстановка. Я сосредоточен на своей работе. Думаю, на протяжении 22 лет я демонстрировал, что могу справляться с подобным, однако я буду уважать мнение каждого, сохраняя концентрацию на своей работе", — цитирует Венгера Evening Standard.