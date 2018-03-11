Агуэро получил травму колена на тренировке

"Манчестер Сити" на две недели лишился своего нападающего Серхио Агуэро, который получил травму колена на тренировке.

29-летний аргентинец не принимал участия в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" посреди недели. Агуэро, забивший 30 голов за "горожан", получил возможность перевести дух, однако в этот момент пришла беда, откуда ее совершенно не ждали.



На тренировке "Сити" в пятницу Серхио почувствовал дискомфорт в колене и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Теперь Агуэро пропустит выезд к "Стоуку" в понедельник вечером, но должен вернуться к следующему матчу, ведь за встречей с "гончарами" последует международная пауза.



"Во время вчерашней тренировки я почувствовал дискомфорт в левом колене. Клубные доктор сказали мне, что я вернусь в команду примерно через две недели. Теперь важно полностью восстановиться!" — сообщил Агуэро своим подписчикам.