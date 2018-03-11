Агуэро получил травму колена на тренировке

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" на две недели лишился своего нападающего Серхио Агуэро, который получил травму колена на тренировке.

29-летний аргентинец не принимал участия в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" посреди недели. Агуэро, забивший 30 голов за "горожан", получил возможность перевести дух, однако в этот момент пришла беда, откуда ее совершенно не ждали.

На тренировке "Сити" в пятницу Серхио почувствовал дискомфорт в колене и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Теперь Агуэро пропустит выезд к "Стоуку" в понедельник вечером, но должен вернуться к следующему матчу, ведь за встречей с "гончарами" последует международная пауза.

"Во время вчерашней тренировки я почувствовал дискомфорт в левом колене. Клубные доктор сказали мне, что я вернусь в команду примерно через две недели. Теперь важно полностью восстановиться!" — сообщил Агуэро своим подписчикам.



Метки Агуэро, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2018 19:15

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  1. glorfindel 11.03.2018 19:43 # glorfindel
    Надеюсь к ЛЧ все будут здоровы

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  2. gunars 11.03.2018 19:39 # gunars
    Главное откосить от сборной

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