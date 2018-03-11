"Арсенал" разгромил "Уотфорд"

"Арсенал" одержал вторую победу на этой неделе, разгромив в домашних стенах "Уотфорд" со счетом 3:0.

После победы 0:2 над "Миланом" в четверг главный тренер "канониров" Арсен Венгер произвел шесть изменений в стартовом составе. Вернулись в команду Петр Чех, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Роб Холдинг, Мохамед Эльнени, Алекс Ивоби и Пьер-Эмерик Обамеянг.



Наставник "шершней" Хави Грасия выпустил с первых минут Кико Фемению, который заменил Андре Каррильо.



Хозяева "Эмирейтс" едва не открыли счет уже по прошествии двух минут. Месут Озил сделал передачу за спину защитника на пространство, куда ворвался Обамеянг. Пьер-Эмерик отправился на свидание с голкипером, но тот ногами отразил мяч.



"Арсенал" продолжил активно атаковать, но счет открыл не с игры. На восьмой минуте Озил навесил со штрафного, а Шкодран Мустафи без особого сопротивления пробил головой — 1:0.



После пропущенного гола гости стали раскрываться и на 12-й минуте провели очень достойную атаку. Ришарлисон развернулся в штрафной и сделал передачу назад на подключившегося Абдулая Дукуре, но с плотным ударом француза справился Чех.



Позже Чех совершил еще один сейв, парировав удар Ришарлисона со штрафного. Добивание в исполнении Роберто Перейры вышло неточным.



"Канониры" тоже не перестали созидать, и на 27-й минуте Озил выскочил по центру прямо на Орестиса Карнезиса. Голкипер "Уотфорда" вновь показал блестящую игру ногами.



Вообще, игра была достаточно открытой. Несмотря на некоторое преимущество, хозяевам никак не удавалось забить второй гол, при этом соперник регулярно огрызался.



Ожидание второго гола растянулось до 59-й минуты, когда Мхитарян сделал скрытую передачу в штрафную на подключение Обамеянга. Пьер-Эмерик обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 2:0.



Однако почти сразу "Уотфорд" мог вернуться в игру. Мэйтланд-Найлс только борцовским приемом смог остановить прорыв Перейры, заставив рефери назначить пенальти. К 11-метровой отметке подошел Трой Дини и... не сумел перехитрить Чеха!



После такой неудачи и при таком счете "шершни" уже практически не сопротивлялись. "Арсенал" смог поиграть в свое удовольствие и на 77-й минуте соорудил еще один гол. Карнезис прервал прострел Озила, но мяч достался Обамеянгу, который нашел там же, в штрафной, свободного Мхитаряна, и тот нанес пушечный удар — 3:0.



"Арсенал" одержал очень важную победу в плане уверенности в себе. Конечно, шансы лондонцев ворваться в топ-4 остаются мизерными, однако хорошие результаты в Премьер-Лиге вполне могут зарядить "канониров" энергией на продвижение в Лиге Европы.



"Арсенал" — "Уотфорд". Отчет о матче