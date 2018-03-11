Совладелец "Вест Хэма" пострадал от попадания монеты

Дэвид Салливан Во время беспорядков на Олимпийском стадионе в субботнем матче Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Бернли" совладелец лондонского клуба Дэвид Салливан пострадал от попадания монеты.

Матч Премьер-Лиги, завершившийся домашним поражением "молотобойцев" со счетом 0:3, был омрачен массовыми беспорядками. Стюарды и полиция просто не могли сдержать разъяренных фанатов, которые то и дело прорывались на поле.

Присутствовавший на игре сэр Тревор Брукинг, бывший игрок и тренер "Вест Хэма", остался разочарован мерами безопасности и рассказал, что в процессе конфронтации со своими болельщиками пострадал даже Дэвид Салливан, который был эвакуирован со стадиона через черный ход, не дожидаясь финального свистка.

"На матче было недостаточно стюардов, и они не могли справиться с тем, что порой случалось в прошлые времена, лет 25 назад. Конечно, клуб вместе с местной полицией должны обратить на это внимание. Они должны убедиться, что натренированные стюарды и полицейские на своих местах и в достаточном количество, потому что вчера ситуация выглядела неконтролируемой".

"Кажется, в Дэвида Салливана прилетела монета, в его очки. Я сам не видел, но мне подтвердили это. По этой причине люди в директорской ложе были вынуждены зайти внутрь, чтобы избежать других проблем", — сообщил Брукинг BBC Radio 5 Live.



Метки болельщики, Брукинг, Вест Хэм, Салливан

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2018 18:00

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  1. gandalf 11.03.2018 18:38 # gandalf
    Кекнул с фото

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  2. dred 11.03.2018 18:19 # dred
    Как по мне, у Вест Хэма отличные владельцы. Порнушники любят свой клуб

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