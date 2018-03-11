Мертезакер больше не хочет играть в футбол

Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер заявил, что больше не хочет выходить на футбольное поле и с нетерпением ожидает окончания сезона, когда завершит свою игровую карьеру.

Еще прошлым летом было объявлено, что этот сезон станет последним для Мертезакера, который затем возглавит академию "канониров". Однако от своей последней кампании в качестве игрока 33-летний защитник не получает никакого удовольствия.



"Мое тело больше не может этого выдерживать".



"Каждый говорит, что я должен наслаждаться своим последним годом, играть как можно больше и так далее, но я бы предпочел сидеть на лавке или — еще лучше — на трибунах, чтобы затем, по прошествии 30 с лишним лет своей жизни, ощутить себя свободным".



"Иногда ты осознаешь, какое это бремя, физически и психологически, но ты все равно должен давать результат, даже если ты травмирован. В такие моменты, еще до начала игры, у меня сводит живот, словно меня стошнит. Это сдавливает так сильно, что у меня проступают слезы", — сообщил Мертезакер Der Spiegel.