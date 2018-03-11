Де Бур считает, что Рэшфорду не повезло с тренером

Бывший рулевой "Кристал Пэлас" Франк Де Бур считает, что нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду не повезло с тренером.

Перед субботним матчем с "Ливерпулем", в котором Рэфшорд отметился дублем и помощью обороне, Маркус не выходил в основном составе на матчи Премьер-Лиги с Boxing Day.



По мнению Де Бура, Маркусу банально не повезло с тренером. Голландец считает, что Рэфшорду нужно игровое время, а Жозе Моуриньо не может развивать на молодых игроков – ему нужны результаты.



"Очень жаль, что он работает именно с Моуриньо. Молодым игрокам нужна постоянная практика, к ним не нужно придираться после пары ошибок. Моуриньо не из таких тренеров. Ему нужны лишь результаты".



"Если игрок проводит пару не самых выдающихся матчей, он немедленно выкидывает его из состава. Маркус еще очень молод, ему нужна стабильная практика, он настоящий талант. Он должен играть каждую неделю", - сообщил Де Бур BT Sport.