Де Бур считает, что Рэшфорду не повезло с тренером

Моуриньо и Рэшфорд Бывший рулевой "Кристал Пэлас" Франк Де Бур считает, что нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду не повезло с тренером.

Перед субботним матчем с "Ливерпулем", в котором Рэфшорд отметился дублем и помощью обороне, Маркус не выходил в основном составе на матчи Премьер-Лиги с Boxing Day.

По мнению Де Бура, Маркусу банально не повезло с тренером. Голландец считает, что Рэфшорду нужно игровое время, а Жозе Моуриньо не может развивать на молодых игроков – ему нужны результаты.

"Очень жаль, что он работает именно с Моуриньо. Молодым игрокам нужна постоянная практика, к ним не нужно придираться после пары ошибок. Моуриньо не из таких тренеров. Ему нужны лишь результаты".

"Если игрок проводит пару не самых выдающихся матчей, он немедленно выкидывает его из состава. Маркус еще очень молод, ему нужна стабильная практика, он настоящий талант. Он должен играть каждую неделю", - сообщил Де Бур BT Sport.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 11.03.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. imfake 11.03.2018 16:38 # imfake
    зачем спрашивается его нужно было менять вчера? парень ведь на хет-трик шел, а то и на покер

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  2. kukuruzzo 11.03.2018 16:33 # kukuruzzo
    Докукарекается бурый до того,что мальвинчик майнд геймами ему ногу сломает

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  3. vyrentz 11.03.2018 16:17 # vyrentz
    Ему с клубом не повезло

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  4. boavista 11.03.2018 16:15 # boavista
    Бывший тренер Аякса не мог по другому сказать.

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