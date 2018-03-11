Гвардиола готов провести в "Сити" еще 10 лет

"Манчестер Сити" надеется, что главный тренер Пеп Гвардиола построит в клубе целую династию и проведет на "Этихад" еще 10 лет.

На этой неделе Гвардиола опроверг слухи о том, что в скором времени подпишет новый контракт с "горожанами". Пеп рассказал, что его агент не приезжал в Манчестере, как об этом писала пресса.



Издание Daily Mirror уточняет, что переговоры между сторонами проходят весьма успешно, а сам Гвардиола открыт к продлению соглашения, срок которого истекает в конце сезона 2018/19.



По информации источника, "Сити" рассчитывает подписать с Пепом контракт до 2021 года. В идеале клуб с "Этихад" хотел бы, чтобы Гвардиола построил целую династию и остался бы у руля команды на целое десятилетие. Не так давно испанец сам намекнул на такую возможность, признав, что надеется сделать из "Сити" клуб мирового уровня.



"Манчестер Сити" гораздо более статусный клуб, чем вам кажется со стороны. Да, у клуба нет за спиной богатой истории, зато есть желание стать победителями".



"Я не исключаю, что проведу здесь 10 лет. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать и какое мнение обо мне сложится у боссов клуба".



"Вдобавок, нельзя забывать об интересах семьи. Я не одинок и не могу представить свою жизнь без детей и жены. Я никуда не уеду без своей семьи", - сообщил Гвардиола в интервью Directv Sport.