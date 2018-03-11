Конте нацелился на 8 побед в остатке сезона

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что для попадания в топ-4 его команда больше не имеет права терять очки.

Обыграв накануне "Кристал Пэлас" 2:1, "синие" не только прервали неудачную серию из трех матчей без побед во всех турнирах, но и сократили отставание от "Ливерпуля" до четырех очков.



Тем не менее, шансы "Челси" попасть в Лигу Чемпионов по-прежнему выглядят не так привлекательно, как у прямых конкурентов. Конте понимает, что в остатке сезона его команда должна выдать серию из восьми побед в восьми матчах.



"Эта победа имеет большое значение, но если мы хотим побороться за место в Лиге Чемпионов, мы больше не имеем права терять очки. Чтобы этого не допустить, мы должны лучше использовать свои моменты", - сообщил Конте Sky Sports.