Конте нацелился на 8 побед в остатке сезона

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что для попадания в топ-4 его команда больше не имеет права терять очки.

Обыграв накануне "Кристал Пэлас" 2:1, "синие" не только прервали неудачную серию из трех матчей без побед во всех турнирах, но и сократили отставание от "Ливерпуля" до четырех очков.

Тем не менее, шансы "Челси" попасть в Лигу Чемпионов по-прежнему выглядят не так привлекательно, как у прямых конкурентов. Конте понимает, что в остатке сезона его команда должна выдать серию из восьми побед в восьми матчах.

"Эта победа имеет большое значение, но если мы хотим побороться за место в Лиге Чемпионов, мы больше не имеем права терять очки. Чтобы этого не допустить, мы должны лучше использовать свои моменты", - сообщил Конте Sky Sports.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.03.2018 14:00

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  1. arbuz 11.03.2018 14:14 # arbuz
    8 пабед из 8 што он курит ахахаах))))
    я никагда так не смеялся, даже кагда у нас в армении видел наших девушка)))

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  2. dred 11.03.2018 14:04 # dred
    Видели мы его нацеленность в матче против Ман Сити

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