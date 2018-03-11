Лукаку был "уверен", что переиграет Ловрена

Еще перед субботним матчем с "Ливерпулем" нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заверил, что выиграет индивидуальную дуэль у защитника "красных" Деяна Ловрена.

Накануне дьяволы забили два идентичных гола, воспользовавшись преимуществом Лукаку над Ловреном на втором этаже. Бельгиец оба раза выигрывал верх, благодаря чему Маркус Рэшфорд получил свободу в штрафной.



После победы 2:1 главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что это было частью его плана. По словам португальца, Лукаку еще до игры заверил его, что переиграет Ловрена.



"Я не из тех тренеров, которые заставляют игроков пасовать из точки A в точку B, а потом из точки B в точку C. Мы располагаем разными приемами".



"Помимо передач на Лукаку, мы забрасывали мячи на (Скотта) Мактоминея, чтобы тот выигрывал верх у (Энди) Робертсона. Ромелу же был на 100 процентов уверен, что переиграет Ловрена, он исходил из опыта предыдущих встреч", - сообщил Моуриньо Goal.