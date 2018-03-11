Венгер уверен, что фанаты ненавидят не его лично

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что болельщики клубу не испытывают к нему личной неприязни, а лишь выражают свое недовольство результатами.

До победы над "Миланом" в Лиге Европы в минувший четверг "канониры" потерпели шесть поражений кряду с учетом всех соревнований, лишившись реальных шансов попасть в топ-4 Премьер-Лиги и упустив Кубок Лиги.



Затяжной спад в результатах подверг Венгера небывалому прежде давлению. Некоторые фанаты просто отвернулись от команды, перестав заполнять "Эмирейтс" и посещать выезды. Однако Арсен убежден, что в этом протесте нет ничего личного.



"Это не так, что они ненавидят конкретного человека — они ненавидят главного тренера, который не дает результат. Я могу разделить эти вещи".



"Я столь же несчастлив из-за проигранных матчей. Мы хотим побеждать, вдобавок побеждать в своем стиле, так что это очень амбициозная задача. Конечно, когда мы не делаем этого, я страдаю, как и все".



"Арсенал" объединяет 30 миллионов людей, поэтому страдают многие, а не кто-то один. Ты хочешь делать эти 30 миллионов счастливыми, и это то, что меня заботит", — цитирует Венгера Sky Sports.