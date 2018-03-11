"Сити" улетит в Абу-Даби после матча со "Стоуком"

Сыграв против "Стоука" в понедельник вечером, "Манчестер Сити" немедленно отправится на пятидневный сбор в Абу-Даби.

Напомним, в прошлом месяце подопечные Хосепа Гвардиолы сенсационно вылетели из Кубка Англии, проиграв "Уигану". Однако благодаря этому лидеры Премьер-Лиги слегка разгрузили свое расписание.



В следующий уикенд некоторые из конкурентов "горожан" будут играть в Кубке Англии, тогда как сами "горожане" получат передышку и вновь сыграют уже 31 марта против "Эвертона", после международного перерыва.



Как сообщает Daily Mail, Гвардиола решил использовать это, чтобы вместе со своими игроками провести несколько дней под лучами солнца. "Сити" прибудет в Абу-Даби во вторник утром и пробудет в резиденции своих владельцев до субботы.



"Мы уже поступали подобным образом в прошлом сезоне, и после международного перерыва мы будем готовы к полутора-двум заключительным месяцам", — сообщил Гвардиола.