Вертонген: "Тоттенхэм" должен сохранить свой стиль игры"

Ян Вертонген Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что его команда не должна отказываться от своего стиля ради достижения успеха.

На текущей неделе "Ювентус" преподал настоящий мастер-класс "шпорам" в Лиге Чемпионов, показав, как добиваться результата при плохой игре.

Однако если Вертонген и готов что-то перенять у своего оппонента, то только профессионализм, но никак не прагматичный стиль игры. Ян убежден, что "шпоры" должны оставаться верны себе.

"Если посмотреть на их подход к матчам, как они переживают игру и ее проводят, этому определенно можно научиться. Я не думаю, что мы слишком далеки от этого, однако они более опытны в сравнении с нами, и их отношение к игре производит впечатление".

"Мы всегда будем обладать собственной индивидуальностью и стилем игры. Мы могли бы сыграть с пятью-шестью защитниками, но это не свойственно нам. Мы хотим играть в свою игру, и мы верим, что это правильно. Мы хотим атаковать и доминировать. Мы должны были прикончить игру".

"Они тоже достаточно давно не выигрывали Лигу Чемпионов. "Барселона" делала это, как и другие, причем в том стиле, в каком хотим играть и мы. Поэтому здесь есть две стороны медали".

"Они так много раз выигрывали Серии А и очень опытны по меркам Лиги Чемпионов. Конечно, у них отличная команда, но это не тот стиль, в котором мы хотим играть. Убежден, наш стиль подходит нам лучше", — цитирует Вертонгена The Telegraph.



Метки Вертонген, Лига Чемпионов, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. theo-zm 11.03.2018 11:22 # theo-zm
    У петушни есть стиль?

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  2. chelsealondon 11.03.2018 10:32 # chelsealondon
    Сохранить стиль....прое6ать все на свете на финише....

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