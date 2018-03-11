Вертонген: "Тоттенхэм" должен сохранить свой стиль игры"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что его команда не должна отказываться от своего стиля ради достижения успеха.

На текущей неделе "Ювентус" преподал настоящий мастер-класс "шпорам" в Лиге Чемпионов, показав, как добиваться результата при плохой игре.



Однако если Вертонген и готов что-то перенять у своего оппонента, то только профессионализм, но никак не прагматичный стиль игры. Ян убежден, что "шпоры" должны оставаться верны себе.



"Если посмотреть на их подход к матчам, как они переживают игру и ее проводят, этому определенно можно научиться. Я не думаю, что мы слишком далеки от этого, однако они более опытны в сравнении с нами, и их отношение к игре производит впечатление".



"Мы всегда будем обладать собственной индивидуальностью и стилем игры. Мы могли бы сыграть с пятью-шестью защитниками, но это не свойственно нам. Мы хотим играть в свою игру, и мы верим, что это правильно. Мы хотим атаковать и доминировать. Мы должны были прикончить игру".



"Они тоже достаточно давно не выигрывали Лигу Чемпионов. "Барселона" делала это, как и другие, причем в том стиле, в каком хотим играть и мы. Поэтому здесь есть две стороны медали".



"Они так много раз выигрывали Серии А и очень опытны по меркам Лиги Чемпионов. Конечно, у них отличная команда, но это не тот стиль, в котором мы хотим играть. Убежден, наш стиль подходит нам лучше", — цитирует Вертонгена The Telegraph.