Венгер отказался дискутировать с Дини насчет "яиц" у "Арсенала"

Арсен Венгер В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался дискутировать на провокационную тему, поднятую ранее в этом сезоне капитаном "шершней" Троеем Дини.

Празднуя волевую победу 2:1 над "канонирами" в октябре, Дини выразил мнение, что лондонцам "не хватает яиц". Перед вторым матчем в сезоне против "Уотфорда" Венгеру предоставилась возможность ответить на столь провокационное заявление, однако Арсен предпочел этого не делать.

"Вам было мало всего того, что случилось с нами за последнюю неделю? Нам не нужно больше".

"Мы предпочитаем сосредоточиться на своей игре, а не на словах людей. Мы можем ответить, лишь продемонстрировав качественный футбол. Мы не собираемся заострять внимание на том, что говорят люди".

"Знаете, я был бы безумцем, если бы отвечал абсолютно на каждое заявление. Возможно, я уже безумец, но был бы еще безумнее", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Дини, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2018 09:00

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  1. vyrentz 11.03.2018 11:37 # vyrentz
    Рады что обыграли Милан? Теперь дед останется)))

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  2. mrjingles 11.03.2018 09:17 # mrjingles
    Если бы он продолжил диалог о яйцах, у него бы возникла эрекция

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  3. celebrate 11.03.2018 09:02 # celebrate
    Откуда у конониров яйца?!

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