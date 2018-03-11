Венгер отказался дискутировать с Дини насчет "яиц" у "Арсенала"

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался дискутировать на провокационную тему, поднятую ранее в этом сезоне капитаном "шершней" Троеем Дини.

Празднуя волевую победу 2:1 над "канонирами" в октябре, Дини выразил мнение, что лондонцам "не хватает яиц". Перед вторым матчем в сезоне против "Уотфорда" Венгеру предоставилась возможность ответить на столь провокационное заявление, однако Арсен предпочел этого не делать.



"Вам было мало всего того, что случилось с нами за последнюю неделю? Нам не нужно больше".



"Мы предпочитаем сосредоточиться на своей игре, а не на словах людей. Мы можем ответить, лишь продемонстрировав качественный футбол. Мы не собираемся заострять внимание на том, что говорят люди".



"Знаете, я был бы безумцем, если бы отвечал абсолютно на каждое заявление. Возможно, я уже безумец, но был бы еще безумнее", — цитирует Венгера Sky Sports.