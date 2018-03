Моуриньо недоволен реакцией болельщиков МЮ по отношению к Мактоминею

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал собственных фанатов за реакцию в адрес полузащитника Скотта Мактоминея.

Внезапная травма Поля Погба не оставила Моуриньо другого варианта, кроме как выпустить 21-летнего Мактоминея в стартовом составе на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



И хотя Скотт не допускал явных ошибок, его игра была предельно простой и даже примитивной. Во втором тайме публика "Олд Траффорд" освистала собственного воспитанника, когда тот сделал пас назад Неманье Матичу, не пожелав поддержать развитие атаки.



Еще раз фанаты "красных дьяволов" открыто продемонстрировали свое недовольство, когда Моуриньо заменил Маркуса Рэшфорда, автора дубля. Однако после победы 2:1 уже пришел черед Жозе предъявлять претензии.



"Болельщики могут вести себя, как пожелают. Я совершенно не расстроен их реакцией на замену Рэшфорда, но я расстроен их реакцией на Скотта Мактоминея".



"Парень, которому 20 лет, все делает правильно, а вы хотите, чтобы он принимал неправильные решения. Он замечательно поступил, когда решил понизить темп, но фанатам это не понравилось. Это плохо. Но когда они недовольны мной, это не проблема", — цитирует Моуриньо The Guardian.





An explosive press conference: Jose Mourinho was upset with the fans and took a swipe at Gary Neville. pic.twitter.com/EzUzRPoued