Пардью обсудит с "Вест Бромвичем" возможную отставку

Наставник "Вест Бромвича" Алан Пардью заявил, что предложит руководству клуба подумать о его увольнении.

В субботу "дрозды" потерпели очередное поражение, крупно проиграв на своем поле "Лестеру" со счетом 1:4. Подопечные Пардью лишь укрепились на дне Премьер-Лиги и от спасительного места отстают уже на восемь очков.



До завершения сезона "Вест Бромвичу" остается сыграть восемь матчей, и Пардью кажется, что боссам клуба пора окончательно определиться, нужен ли команде новый рулевой.



"Прежде чем вы спросите меня, собираюсь ли я поговорить с руководством, я отвечу сам. Конечно, я поговорю с ними, потому что наша ситуация становится сложной".



"Лично я планирую лишь на неделю вперед, нас ждет сложный матч в гостях у "Борнмута". Это единственное, что заботит меня".



"Но я все равно поговорю с ними, чтобы понять их мысли. Возможно, они думают, что им нужны перемены во благо клуба. Я пока не знаю".



"Я лишь могу сказать, что не собираюсь опускать руки, как уже говорил в четверг", — цитирует Пардью Sky Sports.